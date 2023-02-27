Дроны в обмен на ракеты: ЦРУ узнало, как Россия помогает Ирану

Союз Москвы и Тегерана движется в "очень опасном" направлении, предупредил директор ЦРУ Уильям Бернс. Иранцы снабжают армию РФ боеприпасами для артиллерии и танков.

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Москва помогает Тегерану развивать ракетную программу, получая в обмен вооружение для полномасштабной войны с Украиной. Об этом сообщил 27 февраля директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью американскому каналу CBS.

Союз между Россией и Ираном, по его оценкам, быстро развивается и постепенно движется в "очень опасном" направлении.

"Мы знаем, что иранцы уже предоставили ВС РФ сотни ударных беспилотников. Их используют для неизбирательных атак против украинских граждан. Иранцы предоставили армии РФ боеприпасы для артиллерии и танков", — проинформировал Бернс.

Российское командование рассматривает возможность предоставления Ирану истребителей в обмен на продолжение военной помощи. Это создает очевидные риски не только для Украины, но партнеров на Ближнем Востоке, указал он.

"Удручающий" разговор с главой внешней разведки РФ Нарышкиным

Уильям Бернс описал ход переговоров с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. После беседы у главы ЦРУ сложилось впечатление, что президент России Владимир Путин "слишком уверен в способности уничтожить Украину".

Дискуссию с Нарышкиным Бернс назвал "довольно удручающей", но ему удалось уловить некоторые ключевые моменты.

"Моя цель состояла не в том, чтобы говорить о переговорах. Это то, чем украинцы должны будут заниматься, когда сочтут нужным. Я доносил до них последствия применения ядерного оружия любого вида. Я думаю, Нарышкин и Путин поняли серьезность вопроса", — сказал Бернс.

На вопрос, почему разговор стал удручающим, Бернс ответил, что Нарышкин вел себя весьма вызывающе, дерзко и высокомерно.

"Он отражал точку зрения Путина, его веру в то, что он может заставить время работать на него. Путин верит, что сможет измотать украинцев и наших европейских союзников. Надеется, что политическая усталость рано или поздно наступит", — подытожил директор ЦРУ.

Напомним, что 27 февраля иранцы первый раз показали летные испытания беспилотника Shahed-149 (Gaza). По внешнему виду он напоминает американские дроны Predator и Reaper.

По данным Ukraine Weapons Tracker, украинские военные могли использовать в боях с ВС РФ иранские 125-мм боеприпасы OF19. Снаряды подходят практически к любому украинскому танку.

Стоит отметить, что Иран находится в шаге от создания ядерного оружия. Специалисты МАГАТЭ выявили в Тегеране уран, обогащенный до 84% чистоты.