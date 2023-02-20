В шаге от атомной бомбы: в Иране обнаружили уран, обогащенный до 84% чистоты, — Bloomberg

Инспекторы МАГАТЭ обнаружили в Иране обогащенный уран, чистота которого всего на 6% ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия.

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Международные наблюдатели в Иране обнаружили уран, обогащенный до уровня чуть ниже того, который необходим для создания ядерного оружия. Теперь сотрудники МАГАТЭ пытаются выяснить, как иранские специалисты смогли накопить уран, обогащенный до 84% чистоты, всего на 6% ниже уровня, необходимого для создания оружия. Об этом 19 февраля сообщило агентство Bloomberg.

Журналисты со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов пишут, что инспекторам необходимо определить, намеренно ли Иран произвел этот материал, или концентрация была непреднамеренным накоплением в центрифугах, используемых для разделения изотопов. Ведь до этого времени в стране находили обогащенный уран гораздо более низкого уровня чистоты. Кроме того Тегеран заявлял, что его оборудование настроено на обогащение урана до 60% чистоты.

[ + – ] Динамика накопления запасов высокообогащенных металлов Ирана

"Это уже второй раз за месяц, когда наблюдатели обнаруживают подозрительную деятельность, связанную с обогащением", — пишут журналисты.

Между тем иранские чиновники отрицают, что в стране добились таких результатов, обвинив сотрудников МАГАТЭ в клевете и искажении фактов.

"Существование частиц урана выше 60% не означает того же самого, что и обогащение выше 60%", — заявил пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

Однако в организации заявили, что уровень обогащения даже в 60% технически неотличим от уровня, необходимого для создания ядерного оружия, — большинстве ядерных энергетических реакторов используется материал, обогащенный до 5% чистоты. В связи с этим источники издания отметили, что Иран формально не заявлял о намерении повысить уровень обогащения урана. И даже если обнаруженный материал был накоплен по ошибке из-за технических трудностей в работе каскадов центрифуг — что случалось и раньше — это подчеркивает опасность решения Ирана производить высокообогащенный уран.

Обогащенный уран высокого уровня был найден на фоне растущей изоляции Ирана и ужесточения санкций в связи с его военной поддержкой войны России против Украины. Журналисты отметили возрастающие риски того, что необузданная деятельность страны в области атомной энергии может привести к новому кризису. В этой связи в МАГАТЭ заявили, что обсуждает с Ираном результаты недавних проверочных мероприятий агентства и проинформирует свой совет директоров по мере необходимости.

[ + – ] Заявление МАГАТЭ о деятельности инспекторов в Иране

Ранее сообщалось, что в 2022 Иран не допустил инспекторов МАГАТЭ для расследования в отношение деятельности по обогащению урана. В связи с этим США и страны ЕС поддержали требование Совета управляющих организации немедленно начать сотрудничество Тегерана и МАГАТЭ.