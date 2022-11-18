"Очень опасная ситуация": ядерная программа Ирана ведет к опасному кризису на Ближнем Востоке, — СМИ

На Западе опасаются, что Иран в тайне создает ядерное оружие, поскольку не желает сотрудничать с МАГАТЭ. Однако Тегеран поддержали Пекин и Москва.

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Западные дипломаты опасаются, что быстро расширяющаяся ядерная программа Ирана и ограничения на международный мониторинг ведут к еще одному опасному кризису. Об этом пишет издание Bloomberg.

Сообщается, что Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) официально осудил Иран во второй раз в этом году в четверг в Вене. Иран продолжает блокировать расследование МАГАТЭ в отношении следов урана, отобранных на трех незаявленных объектах, в то время как его запасы топлива, обогащенного чуть ниже оружейного уровня, достигают рекордно высокого уровня.

По словам журналистов, США и их европейские союзники поддержали резолюцию осуждения на совете директоров на этой неделе, требуя, чтобы Иран срочно начал сотрудничество с МАГАТЭ. Это предложение поддержали 26 из 35 членов совета управляющих организации.

Примечательно, что, как пишет издание, Китай и Россия выступили против этой меры. Согласно заявлению представителя Кремля в МАГАТЭ, пять стран воздержались, а еще две не явились на голосование.

"Факты неоднократно доказывали, что оказание давления не поможет решить проблему", — говорится в заявлении Китая.

В материале сказано, что дипломаты Франции, Германии и Великобритании выступили с совместным заявлением поздно вечером в среду, назвав ситуацию "очень опасной", поскольку она может дестабилизировать региональную и международную безопасность.

Ядерная сделка с Ираном

Ядерная сделка между Ираном и группой стран, в которую входят США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Сделка призвана ограничить ядерную программу Ирана и не дать ему получить ядерное оружие. Так называемый "Совместный всеобъемлющий план действий" был составлен и подписан в 2015 году. Однако уже в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп принял решение выйти из сделки и ввести против Ирана дополнительные санкции. А уже в 2019 году Тегеран объявил о приостановлении выполнения некоторых пунктов сделки.

Ранее Фокус сообщал, что иранский БПЛА атаковал израильский танкер у берегов Омана. Танкер Pacific Zircon шел под флагом Либерии. Центральное командование американских войск заявляет о наличии на месте удара обломков ударного иранского дрона Shahed.

Еще напомним, что хакеры из Ирана взломали сеть госоргана США и заставили ее майнить криптовалюту. Эксперты обнаружили в системе программу XMRig, установленную злоумышленниками. Схема помогает иранцам зарабатывать деньги на фоне жестких санкций.