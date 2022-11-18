"Дуже небезпечна ситуація": ядерна програма Ірану веде до небезпечної кризи на Близькому Сході, — ЗМІ

На Заході побоюються, що Іран таємно створює ядерну зброю, оскільки не бажає співпрацювати з МАГАТЕ. Проте Тегеран підтримали Пекін та Москва.

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Західні дипломати побоюються, що ядерна програма Ірану, що швидко розширюється, і обмеження на міжнародний моніторинг ведуть до ще однієї небезпечної кризи. Про це пише видання Bloomberg.

Повідомляється, що Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) офіційно засудила Іран вдруге цього року у Відні. Іран продовжує блокувати розслідування МАГАТЕ щодо слідів урану, відібраних на трьох незаявлених об'єктах, тоді як його запаси палива, збагаченого трохи нижче рівня зброї, досягають рекордно високого рівня.

За словами журналістів, США та їхні європейські союзники підтримали резолюцію засудження на раді директорів цього тижня, вимагаючи, щоб Іран терміново розпочав співпрацю з МАГАТЕ. Цю пропозицію підтримали 26 із 35 членів ради керуючих організації.

Примітно, що, як пише видання, Китай та Росія виступили проти цього заходу. Згідно із заявою представника Кремля в МАГАТЕ, п'ять країн утрималися, а ще дві не з'явилися на голосування.

"Факти неодноразово доводили, що тиск не допоможе розв'язати проблему", — йдеться в заяві Китаю.

У матеріалі сказано, що дипломати Франції, Німеччини та Великобританії виступили зі спільною заявою пізно ввечері в середу, назвавши ситуацію "дуже небезпечною", оскільки вона може дестабілізувати регіональну та міжнародну безпеку.

Ядерна угода з Іраном

Ядерна угода між Іраном та групою країн, до якої входять США, Росія, Китай, Великобританія, Франція та Німеччина. Угода покликана обмежити ядерну програму Ірану та не дати йому отримати ядерну зброю. Так званий "Спільний всеосяжний план дій" було складено та підписано у 2015 році. Проте вже 2018 року тодішній президент США Дональд Трамп ухвалив рішення вийти з угоди та ввести проти Ірану додаткові санкції. А вже 2019 року Тегеран оголосив про зупинення виконання деяких пунктів угоди.

Раніше Фокус повідомляв, що іранський БПЛА атакував ізраїльський танкер біля берегів Оману. Танкер Pacific Zircon йшов під прапором Ліберії. Центральне командування американських військ заявляє про наявність на місці удару уламків ударного іранського дрона Shahed.

Ще нагадаємо, що хакери з Ірану зламали мережу держоргану США і змусили її майнути криптовалюту. Експерти виявили у системі програму XMRig, встановлену зловмисниками. Схема допомагає іранцям заробляти гроші на тлі жорстких санкцій.