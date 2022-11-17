Іранський БПЛА атакував ізраїльський танкер біля берегів Оману: флот США провів операцію (фото)

Танкер Pacific Zircon йшов під прапором Ліберії. Центральне командування американських військ заявляє про наявність на місці удару уламків ударного іранського дрону Shahed.

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Іранський ударний безпілотник атакував танкер Ізраїлю біля берегів Оману 17 листопада. Про це йдеться у заяві Центрального командування Збройних сил США у Twitter.

Танкер Pacific Zircon був під прапором Ліберії, постраждалих унаслідок немає, додало американське командування.

"Ця атака БПЛА на цивільне судно ще раз показує дестабілізувальну поведінку та зловмисну діяльність Ірану в регіоні", — заявив командувач Центральним командуванням США, генерал армії Майкл Курилла.

[ + – ] Танкер Pacific Zircon був під прапором Ліберії

У відповідь розпочалася багатостороння операція під керівництвом фрегата британського королівського флоту HMS Lancaster за участю американського есмінця з керованими ракетами USS The Sullivans, патрульного корабля і катера ВМС США.

Агентство Reuters пише, що ізраїльський чиновник звинуватив Іран у нападі на танкер Pacific Zircon, який контролює компанія Eastern Pacific Shipping.

Представник міністерства оборони однієї з країн Близького Сходу в спілкуванні з Associated Press сказав, що танкер Pacific Zircon належить ізраїльському мільярдеру Ідану Оферу.

Компанія заявила, що безпілотник пробив танкер приблизно за 240 кілометрів від узбережжя Омана. Судно зазнало незначних пошкоджень, витоку палива не було.

Іран запустив безпілотник Shahed

Представник Білого дому сказав про впевненість Штатів у пуску дрона з Ірану. У Центральному командуванні США заявляють про знаходження уламків ударного безпілотника Shahed.

[ + – ] США ввели санкції проти розробника дронів Shahed Aviation Industries Фото: Скриншот

Іранське видання Nournews, пов'язане з найвищим органом безпеки країни, звинуватило Ізраїль у нападі на танкер.

Уряд у Тегерані не визнав атаки на судно. Місія Ірану при ООН не одразу відповіла на прохання прокоментувати ситуацію, але заявила про готовність зустрітися з Україною для розслідування використання БПЛА у війні з Росією.

"Будь-які звинувачення або дії проти Ірану до цієї зустрічі є неприйнятними і будуть відхилені", — заявила іранська сторона.

Нагадаємо, що Ізраїль вимушено прискорює роботу щодо створення ЗРК Arrow-4 через погрози Ірану про створення гіперзвукових ракет. Особливу увагу надали створенню якісних датчиків раннього попередження.

Фокус раніше писав, що в іранському БПЛА Shahed-136 знайшли деталі, виготовлені в 35 іноземних компаніях.

США вже ввели санкції проти розробника дронів — Shahed Aviation Industries. Активи компанії заблоковані, а співпраця з американськими підприємствами заморожена.