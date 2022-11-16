США ввели санкції проти іранського виробника дронів Shahed та їх постачальників до РФ

Під обмеження Мінфіну США потрапили особи, які постачали дронами-камікадзе "Групу Вагнера", а також відповідальні за розробку та виробництво БПЛА.

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Міністерство фінансів США ввело в дію санкції щодо іранської компанії Shahed Aviation Industries, яка відповідальна за розробку та виробництво дронів-камікадзе Shahed-136, які використовують Збройні сили РФ у війні проти України. Про це у середу, 16 листопада, повідомила пресслужба американського відомства.

Зокрема, під санкції Мінфіну США потрапили:

Shahed Aviation Industries — компанія, що розробила і виробляє дрони-камікадзе Shahed-136;

Success Aviation Services FZC та i Jet Global DMCC — компанії-постачальники дронів з Ірану до РФ;

Аббас Джум і Тігран Срабіонов — відповідальні за забезпечення дронами-камікадзе "Групи Вагнера".

Санкції передбачають блокування активів у США та заборону на обслуговування інтересів підсанкційних осіб американськими компаніями чи громадянами.

"Як ми неодноразово демонстрували, США сповнені рішучості вводити санкції проти людей і компаній, які підтримують невиправдане вторгнення Росії в Україну. Сьогоднішні заходи покликані залучити до відповідальності тих, хто дозволив Росії використовувати іранські БПЛА проти мирного населення України", — прокоментувала рішення міністерка фінансів Джанет Єллен.

Нагадаємо, за словами представника Білого дому Джона Кірбі, Іран бере безпосередню участь у війні проти України, поставляючи російським військам дрони-камікадзе, за допомогою яких ЗС РФ атакують об'єкти інфраструктури, зокрема енергетичної.

Раніше Фокус розбирався, чи здатний Захід зупинити постачання іранського озброєння до Росії.