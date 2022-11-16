США ввели санкции против иранского производителя дронов Shahed и их поставщиков в РФ

Под ограничения Минфина США попали лица, снабжавшие дронами-камикадзе "Группу Вагнера", а также ответственные за разработку и производство БПЛА.

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Министерство финансов США ввело в действие санкции в отношении иранской компании Shahed Aviation Industries, которая ответственна за разработку и производство дронов-камикадзе Shahed-136, используемых Вооруженными силами РФ в войне против Украины. Об этом в среду, 16 ноября, сообщила пресс-служба американского ведомства.

В частности, под санкции Минфина США попали:

Shahed Aviation Industries — компания, разработавшая и производящая дроны-камикадзе Shahed-136;

Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC — компании-поставщики дронов из Ирана в РФ;

Аббас Джум и Тигран Срабионов — ответственные за обеспечение дронами-камикадзе "Группы Вагнера".

Санкции предусматривают блокировку активов в США и запрет на обслуживание интересов подсанкционных лиц американскими компаниями или гражданами.

"Как мы неоднократно демонстрировали, США полны решимости вводить санкции против людей и компаний, которые поддерживают неоправданное вторжение России в Украину. Сегодняшние меры призваны привлечь к ответсвенности тех, кто позволил России использовать иранские БПЛА против мирного населения Украины", — прокомментировала решение министр финансов Джанет Йеллен.

Напомним, по словам представителя Белого дома Джона Кирби, Иран принимает непосредственное участие в войне против Украины, поставляя российским войскам дроны-камикадзе, при помощи которых ВС РФ атакуют объекты инфраструктуры, в том числе энергетической.

Ранее Фокус разбирался, способен ли Запад остановить поставки иранского вооружения в Россию.