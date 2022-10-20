Иран принимает непосредственное участие в войне против Украины, — Белый дом

Представитель США Джон Кирби рассказал, что Иран решил отправить несколько военных инструкторов и техническую поддержку в Крым, чтобы использовать Shahed-136 эффективнее и смертоносней.

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Представитель Совета по национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Иран принимает непосредственное участие в войне против Украины. Россия использует иранские ударные дроны Shahed-136 по всей украинской территории, а иранские войска находятся в Крыму, помогая российским военным запускать БПЛА. Об этом Кирби рассказал на брифинге, передает американская журналистка Кейтлин Дурнбосс в Twitter.

"Дело в том, что Тегеран сейчас непосредственно действует на земле и путем предоставления оружия, которое поражает мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в Украине, фактически убивает мирных жителей и разрушает гражданскую инфраструктуру", — сказал представитель США.

Он отметил, что Соединенные Штаты намерены противодействовать поставкам Ираном боеприпасов для РФ и быстро исполнить все санкции касательно торговли российским и иранским оружием. Кроме того, Украина получит средства, чтобы противостоять угрозам.

Кирби также считает, что сотрудничество Ирана и России показывает, на сколько изолированными они являются в мире.

"Суть в том, что мы не верим, что это изменит ход войны. Украинский народ показал в разгар воздушных атак, которым он подвергся за последние несколько дней, что он стоит твердо и стойко", — заявил политик.

Как Иран помогает России?

Джон Кирби заявил, что российские военные не были довольны покупкой иранских беспилотников, потому что они не достигали целей, а системы подвергались сбоям. Однако позже Тегеран решил отправить в оккупированный Крым несколько военных инструкторов и техническую поддержку, чтобы использовать Shahed-136 эффективнее и смертоносней.

Что будут делать США дальше?

Представитель Белого дома заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину средствами защиты. По его словам, сейчас Пентагон активно ищет потенциальное решение противовоздушной обороны.

Напомним, 20 октября в Воздушных силах рассказали, что ВСУ все чаще удается сбивать иранские БПЛА. Процент пораженных целей растет и достиг 85%. Однако на это идет много средств и ресурсов.

Тем временем представител МО РФ Руслан Пухов проговорился в прямом эфире, что Иран поставляет ударные дроны России. Он не учел, что его позвали на прямой эфир и перед камерой попросил ведущих не затрагивать тему использования армией России иранских дронов-камикадзе.