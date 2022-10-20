"Мы все знаем, что дроны иранские": представитель МО РФ проговорился в прямом эфире (видео)

Руслан Пухов не учел, что его позвали на прямой эфир российского телеканала и перед камерой попросил ведущих не затрагивать тему использования армией России иранских дронов-камикадзе.

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Директор центра анализа стратегий и технологий. член общественного совета при Минобороны России Руслан Пухов стал участником программы "Что это значит" на российском телеканале "РБК". Гость не учел, что программа идет в прямом эфире и неожиданно для ведущих признался, что российская армия использует для атак на украинские города иранские дроны-камикадзе.

"Мы лодку раскачивать не будем, поэтому очень прошу вас сильно на этих иранских… Потому что это классика — история, что ж…па есть, а слова нет. Мы все знаем, что они иранские, но власти не признали", — сказал Пухов ведущим, не подозревая, что камеры уже включены.

Напомним, Россия потребовала от ООН не изучать сбитые над Украиной дроны, грозя в противном случае отказаться от зерновой сделки. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский пытался всех убедить, что беспилотники, которые использует российская армия для террора украинских городов, сделаны в России. В качестве "доказательства" он привел надписи на русском языке, которые нанесены на дроны.

В Иране заявляют, что утверждения об отправке в Россию дронов-камикадзе — происки западной пропаганды, МИД Ирана хочет добиться переговоров с Украиной, чтобы попытаться доказать свою невиновность

Между тем в Верховную Раду подали проект постановления о разрыве дипломатических отношений Украины с Ираном и признании его спонсором терроризма.