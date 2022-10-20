"Ми всі знаємо, що дрони іранські": представник МО РФ обмовився у прямому ефірі (відео)

Руслан Пухов не врахував, що його покликали на прямий ефір російського телеканалу й перед камерою попросив ведучих не торкатися теми використання армією Росії іранських дронів-камікадзе.

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Директор центру аналізу стратегій і технологій, член громадської ради при Міноборони Росії Руслан Пухов став учасником програми "Что это значит" на російському телеканалі "РБК". Гість не врахував, що програма йде у прямому ефірі та несподівано для ведучих зізнався, що російська армія використовує для атак на українські міста іранські дрони-камікадзе.

"Ми човен розгойдувати не будемо, тому дуже прошу вас сильно на цих іранських… Тому що це класика — історія, що ж…па є, а слова немає. Ми всі знаємо, що вони іранські, але влада не визнала", — сказав Пухов ведучим, не підозрюючи, що камери вже ввімкнені.

Нагадаємо, Росія вимагає від ООН не вивчати збиті над Україною дрони, погрожуючи інакше відмовитися від зернової угоди. Заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський намагався всіх переконати, що безпілотники, які використовує російська армія для терору українських міст, зроблено в Росії. Як "доказ" він навів написи російською мовою, які нанесені на дрони.

В Ірані заявляють, що твердження про відправлення у Росію дронів-камікадзе — підступи західної пропаганди, МЗС Ірану хоче домогтися переговорів з Україною, щоб спробувати довести свою невинність.

Тим часом у Верховну Раду подали проєкт постанови про розрив дипломатичних відносин України з Іраном і визнання його спонсором тероризму.