"Дрони вбивають українців": у Верховній Раді запропонували розірвати дипвідносини з Іраном

Нардеп Олексій Гончаренко заявив про необхідність визнати Тегеран спонсором тероризму. Іранські активи в Україні, на думку політика, слід заарештувати, а гроші від їхнього продажу направити на відновлення руйнувань.

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До Верховної Ради подали проєкт постанови про розрив дипломатичних відносин України з Іраном та визнання його спонсором тероризму. Про це написав у Telegram нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Рекомендувати президентові України розірвати дивідносини з державою-спонсором тероризму та відкликати дипустанови з Ірану", — наголошується в документі.

Парламент, на думку Гончаренка, "має тепер звернутися до ООН, Європарламенту ПАРЄ, Парламентських Асамблей ОБСЄ, НАТО, ОЧЕС та до урядів інших країн із закликом вжити необхідних заходів — визнати Іран спонсором тероризму та посилити санкції", — написав парламентарій.

Іран постачає дрони Росії, які потім убивають мирних жителів України. Країна готується передати Росії балістичні ракети, що вражають цілі від 300 до 700 км.

"США визнали Іран державою-споором тероризму. Україна може поставити це питання на національному законодавчому рівні. А також вимагати ухвалення таких рішень іншими державами", — сказав він.

У документі міститься категоричне засудження постачань РФ іранських дронів-камікадзе та балістичних ракет. Гончаренко також нагадав про відправку іранських інструкторів, які навчають росіян запускати ці БПЛА.

Окремі завдання автор постанови доручив виконати Офісу генпрокурора, СБУ та МВС. Силові відомства мають активізувати досудове розслідування кримінальних правопорушень за фактом запуску іранських безпілотників.

На думку Гончаренка, слід розв'язати питання з арештами активів Ірану в Україні, щоб компенсувати витрати від руйнувань дронами. На сайті Ради ухвала ще не опублікована.

Росія та Іран не визнають використання дронів Shahed

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у нього немає інформації про купівлю Москви дронів Shahed у Тегерана. Такі питання можна поставити до Міністерства оборони РФ, заявив він.

"Ні, ми не маємо такої інформації, використовується російська техніка. Ви знаєте про це, з російськими найменуваннями, всі інші питання можна адресувати до Міноборони", — зазначив Пєсков.

Представник МЗС Ірану Нассер Каанані заявив виданню Eghtesad, що відомості про надання Росії іранських дронів мають політичний характер і розповсюджуються західними ЗМІ.

[ + – ] Іран неодноразово заперечував передачу Росії безпілотників

"Іран неодноразово заявляв, що не є стороною війни між Росією та Україною. Іран не експортував зброї до жодної із воюючих сторін. Зовнішня політика Ірану заснована на протидії війні. Країни, які самі експортують зброю та військову техніку на мільярди доларів, звинувачують інших у відправленні зброї", — заявив чиновник.

Іран, за його словами, виступає за мир, а Захід розпалює війну, постачаючи озброєння одній стороні, що воює.

Зазначимо, що в США вживатимуть заходів проти компаній та країн, які співпрацюватимуть з іранською програмою безпілотників. Британські та французькі політики розцінили відправлення дронів Shahed для атак по Україні як порушення Іраном умов ядерної угоди.

В Офісі президента України прямо звинуватили Іран у відповідальності за вбивства українців. За допомогою дронів відбуваються масові вбивства у центрі Європи, повідомив радник глав ОП Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що ЗС РФ вранці, 17 жовтня, запустили до Києва 28 іранських безпілотників, але більшу частину все ж таки вдалося збити. У місті пролунало 5 вибух, 1 апарат влучив у житловий будинок та вбив вагітну жінку.