"Дроны убивают украинцев": в Верховной Раде предложили разорвать дипотношения с Ираном

Нардеп Алексей Гончаренко заявил о необходимости признать Тегеран спонсором терроризма. Иранские активы в Украине, по мнению политика, следует арестовать, а деньги от их продажи направить на восстановление разрушений.

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В Верховную Раду подали проект постановления о разрыве дипломатических отношений Украины с Ираном и признании его спонсором терроризма. Об этом написал в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Рекомендовать президенту Украины разорвать дипотношения с государством-спонсором терроризма и отозвать дипучреждения из Ирана", — отмечается в документе.

Парламент, по мнению Гончаренко, должен теперь обратиться в ООН, Европарламент ПАСЕ, Парламентские Ассамблеи ОБСЕ, НАТО, ОЧЭС и в правительства других стран с призывом принять необходимые меры — признать Иран спонсором терроризма и усилить санкции", — написал парламентарий.

Иран поставляет дроны России, которые затем убивают мирных жителей Украины. Страна готовится передать России баллистические ракеты, поражающие цели от 300 до 700 километров.

"США признали Иран государством-спонсором терроризма. Украина может поставить этот вопрос на национальном законодательном уровне. А также потребовать принятия таких решений другими государствами", — заключил он.

В документе содержится категорическое осуждение поставок РФ иранских дронов-камикадзе и баллистических ракет. Гончаренко также напомнил об отправке иранских инструкторов, которые обучают россиян запускать эти БПЛА.

Отдельные задачи автор постановления поручил выполнить Офису генпрокурора, СБУ и МВД. Силовые ведомства должны активизировать досудебное расследование уголовных правонарушений по факту запуска иранских беспилотников.

По мнению Гончаренко, следует решить вопрос с арестами активов Ирана в Украине, чтобы компенсировать затраты от разрушений дронами. На сайте Рады постановление еще не опубликовано.

Россия и Иран не признают использование дронов Shahed

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о покупке Москвы дронов Shahed у Тегерана. Такие вопросы можно задать Министерству обороны РФ, заявил он.

"Нет, мы не располагаем такой информацией, используется российская техника. Вы знаете об этом, с российскими наименованиями, все остальные вопросы можно адресовать в Минобороны", — указал Песков.

Представитель МИД Ирана Нассер Каанани заявил изданию Eghtesad, что сведения о предоставлении России иранских дронов носят политический характер и распространяются западными СМИ.

[ + – ] Иран неоднократно отрицал передачу России беспилотников

"Иран неоднократно заявлял, что не является стороной войны между Россией и Украиной. Иран не экспортировал оружия ни одной из воюющих сторон. Внешняя политика Ирана основана на противодействии войне. Cтраны, которые сами экспортируют оружие и военную технику на миллиарды долларов, обвиняют других в отправке оружия", — заявил чиновник.

Иран, по его словам, выступает за мир, а Запад разжигает войну, поставляя вооружения одной воюющей стороне.

Отметим, что в США будут принимать меры против компаний и стран, которые будут сотрудничать с иранской программой беспилотников. Британские и французские политики расценили отправку дронов Shahed для атак по Украине как нарушение Ираном условий ядерной сделки.

В Офисе президента Украины прямо обвинили Иран в ответственности за убийства жителей Украины. С помощью дронов совершаются массовые убийства в центре Европы, сообщил советник глав ОП Михаил Подоляк.

Напомним, что ВС РФ утром 17 октября запустили в Киев 28 иранских беспилотников, но большую часть все же удалось сбить. В городе прозвучало 5 взрыв, 1 аппарат угодил в жилой дом и убил беременную женщину.