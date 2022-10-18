Серьезная угроза: США пригрозили санкциями за сотрудничество с иранской программой БПЛА

Официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель сослался на данные американской разведки, которая сообщила, что часть переданных РФ дронов оказались нерабочей. По его словам, Москве приходится полагаться на ненадежные страны.

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В понедельник, 17 октября, после того, как ВС РФ нанесли удары по Киеву с помощью иранских дронов-камикадзе, США предупредили, что примут меры в отношении компаний и стран, замеченных в сотрудничестве с иранской программой беспилотников. Об этом сообщает The Guardian.

Официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель предупредил, что все, кто сотрудничают с Ираном, должны проводить тщательные проверки, поскольку за связи с разработкой БПЛА, баллистических ракет или поставки оружия из Ирана в РФ последуют решительные санкции или другие меры.

По его словам, углубление сотрудничества РФ и Ирана — это то, что во всем мире следует рассматривать как серьезную угрозу.

Ссылаясь на данные американской разведки, Патель также отметил, что некоторые из переданных РФ БПЛА оказались нерабочими. "Москве приходится полагаться на ненадежные страны, такие как Иран", — отметил представитель США.

В свою очередь, представители Великобритании и Франции назвали поставки Ираном дронов-камикадзе для атак по Украине нарушением обязательств Ирана по ядерной сделке 2015 года. Несмотря на то, что запрет на экспорт иранского оружия истек в 2020 году, ядерная сделка предусматривает запрет на любую деятельность, связанную с баллистическими ракетами, до 2023-го.

Напомним, что СМИ развенчали фейк о мужчине, который с ружьем охотился на иранские дроны-камикадзе. В сети распространилась фотография жителя Киева, который, стоя на балконе с ружьем в руках, пытается сбивать иранские "шадиды".

Ранее Фокус разбирался в том, почему дроны-камикадзе достигают цели, и кто по ним должен стрелять. Военный эффект от этих БПЛА минимален. Вместе с тем, от них страдают мирные граждане, ведь в крупном городе они что-нибудь да повредят.