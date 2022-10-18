Серйозна загроза: США пригрозили санкціями за співпрацю з іранською програмою БПЛА
Офіційний представник Держдепартаменту Ведант Патель послався на дані американської розвідки, яка повідомила, що частина переданих РФ дронів виявилася неробочою. За його словами, Москві доводиться покладатися на ненадійні країни.
У понеділок, 17 жовтня, після того, як ЗС РФ завдали ударів по Києву за допомогою іранських дронів-камікадзе, США попередили, що вживатимуть заходів щодо компаній і країн, помічених у співпраці з іранською програмою безпілотників. Про це повідомляє The Guardian.
Офіційний представник Держдепартаменту Ведант Патель попередив, що всі, хто співпрацює з Іраном, повинні проводити ретельні перевірки, оскільки за зв'язок із розробкою БПЛА, балістичних ракет або постачання зброї з Ірану в РФ будуть введені рішучі санкції або інші заходи.
За його словами, поглиблення співпраці РФ та Ірану — це те, що в усьому світі слід розглядати як серйозну загрозу.
Посилаючись на дані американської розвідки, Патель також зазначив, що деякі з переданих РФ БПЛА виявилися неробочими. "Москві доводиться покладатися на ненадійні країни, такі як Іран", — зазначив представник США.
Зі свого боку, представники Великобританії та Франції назвали постачання Іраном дронів-камікадзе для атак по Україні порушенням зобов'язань Ірану щодо ядерної угоди 2015 року. Незважаючи на те, що заборона на експорт іранської зброї закінчилася у 2020 році, ядерна угода передбачає заборону на будь-яку діяльність, пов'язану з балістичними ракетами, до 2023-го.
Нагадаємо, що ЗМІ розвінчали фейк про чоловіка, який із рушницею полював на іранські дрони-камікадзе. У мережі поширилася фотографія мешканця Києва, який, стоячи на балконі з рушницею в руках, намагається збивати іранські "шадіди".
Раніше Фокус розбирався в тому, чому дрони-камікадзе досягають цілі та хто по них повинен стріляти. Військовий ефект від цих БПЛА мінімальний. Водночас від них страждають мирні громадяни, адже у великому місті вони щось пошкодять.