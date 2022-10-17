Почему дроны-камикадзе достигают цели. И кто по ним должен стрелять

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Когда отменяют занятия и эксперты по ПВО заполняют ленту, хоть прячься от них в бункере. Нет легкого решения, о котором вы только что догадались. Нет, нельзя сетями обвесить все объекты – банально посчитайте количество нужных аэростатов и сеток, не говоря уже о практических проблемах реализации. Нет, нельзя на каждой высотке поставить по минигану с прожектором и круглосуточной командой. Банально посчитайте количество нужных зениток (не говоря уже, куда будут падать их 99.99% не попавших в цель пуль). Нет, нельзя стрелять из собственного оружия "на удачу" – ваш шанс убить украинца куда выше, чем шанс сбить дрон.

Защита от террористических атак такого типа очень сложна и требует кучи ресурсов. Собственно, это и есть цель атак (ну, кроме пропаганды для врага, который гордится, как занимается геноцидом нашего народ) – отвлечь непропорционально большие ресурсы от армии. Поскольку военный эффект фактически минимальный. Как всегда у Путина – он криво косплеит Гитлера, тоже пускавшего "куда-то" в направлении Лондона "Фау". Так и здесь главная цель – просто убить кого-то, потому что в большом городе куда бы не упал дрон, что-то он повредит и кого-то может убить.

Верю, что ВСУ вместе с помощью союзников будут сдерживать подавляющее большинство угроз (не все, потому что 100% защиты не дает даже презерватив). Но и мы должны быть готовы, что главный приоритет – это армия. Если у нас не будет войска, то проблемы "шахидов" покажутся нам цветочками. Это грустно, но это правда.

П. С. Отдельная категория – желающие "в ответ" убивать кого-то за поребриком. Понимаете, мы потому и на стороне света, потому что этого не делаем. Потому что мы атакуем военные цели. Потому что Сергей Притула и Сергей Стерненко собирают деньги на точные боражирующие боеприпасы против военных целей. Не против "города Белгород в целом". А против танка, ПВО или состава боеприпасов или топлива. Если стать такими, как россияне, мы не сможем победить.

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