Чому дрони-камікадзе досягають цілі. І хто повинен стріляти по них

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Коли скасовують заняття та експерти з ППО заповнюють стрічку, хоч ховайся від них у бункері. Немає легкого рішення, про яке ви щойно здогадалися. Ні, не можна сітками обвісити всі об'єкти – банально порахуйте кількість потрібних аеростатів та сіток, не кажучи вже про практичні проблеми реалізації. Ні, не можна на кожній висотці поставити по мінігану з прожектором та цілодобовою командою. Банально порахуйте кількість потрібних зеніток (не кажучи вже, куди падатимуть їх 99.99% куль, що не потрапили в ціль). Ні, не можна стріляти з власної зброї "на удачу" – ваш шанс убити українця набагато вище, ніж шанс збити дрон.

Захист від терористичних атак такого типу дуже складний і потребує купи ресурсів. Власне, це і є мета атак (ну, крім пропаганди для ворога, який пишається, як займається геноцидом нашого народу) – відволікти непропорційно великі ресурси від армії. Оскільки воєнний ефект фактично мінімальний. Як завжди у Путіна – він криво косплеїть Гітлера, який теж пускав "кудись" у напрямку Лондона "Фау". Так і тут – головна ціль – просто вбити когось, бо у великому місті куди б не впав дрон, щось він пошкодить і когось може вбити.

Вірю, що ЗСУ разом із допомогою союзників буде стримувати переважну більшість загроз (не всі, бо 100% захисту не дає навіть презерватив). Але й ми маємо бути готовими, що головний пріоритет – це армія. Якщо ми не матимемо війська, то проблеми "шахідів" здадуться нам "квіточками". Це сумно, але це правда.

П. С. Окрема категорія — бажаючі "у відповідь" вбивати когось запорєбріком. Розумієте, ми тому й на боці світла, бо цього не робимо. Тому що ми атакуємо військові цілі. Тому що Сергій Притула і Сергій Стерненко збирають гроші на точні боєприпаси для боротьби проти військових цілей. Не проти "міста Бєлгород загалом". А проти танка, ППО чи складу боєприпасів чи палива. Якщо стати такими як росіяни, ми не зможемо перемогти.

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