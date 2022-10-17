Дрони-камікадзе Shahed-136 знову атакували Київ. Як із ними боротися

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Отже, кожного понеділкового ранку рашисти намагаються влаштовувати нам комбіновані атаки. Вони атакують об'єкти нашої енергетики та нашу психіку. Якщо тиждень тому це були ракети, то зараз довелося застосовувати ірансько-китайські дрони Shahed-136. Які взагалі мали стати зброєю перелому на фронті. Але там вони перетворюються на легку ціль, тож рашисти перепрофілювали їх для кошмару цивільної інфраструктури й тилових міст.

Сьогодні йде найбільша за масштабом дронова атака на країну. Страшно? Не дуже. Те, що вибирають ранок понеділка, — не випадково. Це робиться для того, щоб ударити по психіці людей на тиждень наперед. Щоб емоційним тлом людей, які вийшли на роботу після вихідних, був страх і зневіра.

Плюс ніхто не скасовував можливість знищити якомога більше людей від ударів дронів Shahed-136 по людях, які вранці рано в понеділок добираються на роботу.

Військовий зміст цих ударів набагато нижчий від ударів ракетами. Але в разі масованої атаки щось так долетить. А 20 – 40 кг вибухівки в кожному дроні Shahed-136 — це чимало.

Зважаючи на все, сьогоднішній дроновий наліт був ще менш ефективним, ніж ракетна атака минулого тижня. Ну, здійняли ґвалт. Але більшість дронів збили — у Києві офіційно 4 прильоти (на 9 ранку) за знищення 26 (по всій країні на 9 ранку).

Дрони Shahed-136 лякають киян менше, ніж ракети. Жодних переломів. Жодних серйозних уражень інфраструктури. Сподіваюся, що обійдеться без жертв.

Що ж, рашисти знову намагаються нас залякати. І в них знову нічого не виходить. Однак і Києву, і всім іншим містам подумати про створення з ДФТГ мобільних частин мисливців за дронами. За перших ознак наближення цього гі*на вони повинні виходити на дахи або відкриті майданчики та збивати його з великокаліберних кулеметів і ПЗРК. Повторюся, це й близько не ракети і не зброя перемоги. Потрібна проста й дієва тактика боротьби з Shahed-136. І вона очевидна.

[ + – ] Наслідки атаки дронами-камікадзе по Києв, 17 жовтня 2022 року Фото: Громадське [ + – ] Наслідки атаки дронами-камікадзе по Києву, 17 жовтня 2022 року Фото: Громадське

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