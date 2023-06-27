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Думки Російсько-українська війна

Кременчук: знову ракети. Чому річницю трагедії в "Амсторі" Росія відзначила новим обстрілом

Рівно через рік після удару по "Амстору" в Кременчуці росіяни, ніби знущаючись, знову направляють ракети на це місто. Для блогера Богдана Буткевича це — приклад справжнісінького сатанізму.

Богдан Буткевич
Богдан Буткевич
Журналіст, політичний аналітик
eye 170
Кременчук, ракетний удар
Фото: Скриншот | Кременчук. Рівно рік тому...
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От прямо зараз Зеленському, Кулебі і всій владі й дипломатам варто робити заяви і виходити на всі можливі майданчики з приводу удару рашистів по Кременчуку. Варто і Буданова підключити.

На річницю теракту, коли вони тими ж ракетами Х-22 вдарили по супермаркету "Амстор" і загинуло понад 20 людей.

І от, в роковини вони тими ж ракетами знову б'ють по Кременчуку.

Це дійсно сатанізм як він є.

Це спеціально щоб показати: вбивали, вбиваємо і будемо вас вбивати. Пишаємося цим і будемо робити стільки, скільки зможемо.

І світу дуже варто нагадати про це. Тим більше, що — вибачте за цинізм — але це досить медійна історія, ЗМІ таке люблять.

Влада, не втикай, твій вихід.

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