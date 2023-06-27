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Мнения Российско-украинская война

Кременчуг: снова ракеты. Почему годовщину трагедии в "Амсторе" Россия отметила новым обстрелом

Ровно через год после удара по 'Амстору' в Кременчуге россияне, будто издеваясь, снова направляют ракеты на этот город. Для блогера Богдана Буткевича это — пример самого настоящего сатанизма.

Богдан Буткевич
Богдан Буткевич
Журналист, политический аналитик
eye 113
Кременчуг, ракетный удар
Фото: Скриншот | Кременчуг. Ровно год назад...
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Вот прямо сейчас Зеленскому, Кулебе и всей власти и дипломатам стоит делать заявления и выходить на все возможные площадки по поводу удара рашистов по Кременчугу. Стоит и Буданова подключить.

На годовщину теракта, когда они теми же ракетами Х-22 ударили по супермаркету "Амстор" и погибло более 20 человек.

И вот, в годовщину они теми же ракетами снова бьют по Кременчугу.

Это действительно сатанизм как он есть.

Это специально чтобы показать: убивали, убиваем и будем вас убивать. Гордимся этим и будем делать столько, сколько сможем.

И миру очень стоит напомнить об этом. Тем более, что — простите за цинизм — но это достаточно медийная история, СМИ такое любят.

Власть, не втыкай, твой выход.

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