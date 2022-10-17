Дроны-камикадзе Shahed-136 снова атаковали Киев. Как с ними бороться

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Итак, каждое утро понедельника рашисты пытаются устраивать нам комбинированные атаки. Они атакуют объекты нашей энергетики и нашу психику. Если неделю назад это были ракеты, то сейчас пришлось применять ирано-китайские дроны Shahed-136. Которые, вообще-то, должны были стать оружием перелома на фронте. Но там они превращаются в легкую цель, поэтому рашисты перепрофилировали их для кошмара гражданской инфраструктуры и тыловых городов.

Сегодня идет самая большая по масштабу дроновая атака на страну. Страшно? Не очень. То, что выбирается раннее утро понедельника — не случайно. Это делается для того чтобы ударить по психике людей на неделю вперед. Чтобы эмоциональным фоном людей, вставших на работу после выходных, был страх и уныние.

Плюс никто не отменял возможность уничтожить как можно больше людей от ударов дронов Shahed-136 по добирающимся ранним утром на работу в понедельник людям.

Военный смысл этих ударов намного ниже ударов ракетами. Но в случае массированной атак что-то да долетит. А 20 — 40 кг взрывчатки в каждом дроне Shahed-136 — это немало.

Судя по всему, сегодняшний дроновый налет был еще менее эффективен, чем ракетная атака на прошлой неделе. Ну, навели кипиш. Но большинство дронов сбили — в Киеве официально 4 прилета (на 9 утра) при уничтожении 26 (по всей стране на 9 утра).

Дроны Shahed-136 пугают киевлян меньше, чем ракеты. Никаких переломов. Никаких серьезных поражений инфраструктуры. Надеюсь, что обойдется без жертв.

Что ж, рашисты снова пытаются нас запугать. И у них снова ничего не получается. Однако и Киеву, и всем другим городам время подумать о создании из ДФТГ мобильных частей охотников за дронами. При первых же признаках приближения этого де*ьма они должны выходить на крыши или открытые площадки и сбивать его с крупнокалиберных пулеметов и ПЗРК. Повторюсь, это и близко не ракеты и не оружие победы. Нужна простая и действенная тактика борьбы с Shahed-136. И она очевидна.

[ + – ] Последствия атаки дронами-камикадзе по Киеву, 17 октября 2022 года Фото: Громадське [ + – ] Последствия атаки дронами-камикадзе по Киеву, 17 октября 2022 года Фото: Громадське

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