Последний козырь Путина. Россия может взорвать корабли с зерном и бомбить украинские порты

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То, что россияне под любым предлогом выйдут сейчас из зерновой сделки, было очень ожидаемо. Ведь это едва ли не единственный козырь, который у них остался. И именно им они попытаются манипулировать накануне и во время саммита G-20. Они будут торговаться. Главная цель — "перемирие" на Херсонщине.

У меня здесь возникает другой вопрос. Ну ок, типа приостановили участие. А что дальше? Что с теми десятками кораблей, которые уже стоят в Мраморном море и которые именно представители России специально маринуют под любыми предлогами уже второй месяц?

Гипотетически — вот если корабли будут продолжать идти — они что, будут топить гражданские корабли с продовольствием, которые еще и идут под флагами других стран? При этом не менее трети из них принадлежит турецким судовладельцам.

Российские корабли уже давно боятся выходить дальше мыса Тарханкут — потому что там их ждут украинские комплексы "Нептун" и "Гарпун". Ракетами или торпедами по гражданским судам — слишком уж палевно.

Итак, могут попытаться делать диверсии, например, ночью выбросить мины у кораблей с продовольствием, чтобы ты взорвались. А дальше заявить — а это не мы, но мы вышли из соглашения, поэтому не можем, мол, ничего гарантировать.

Ну, или можно просто бить по нашим портам.

Во всяком случае, этот раунд Россия проигрывает, как и все предыдущие. И окончательно потеряет любые шансы на благосклонность и поддержку со стороны стран Африки и Азии. Ну, и самое главное — собственно зерновое соглашение было подписано не с Украиной. А с Турцией и ООН. Интересно, что же они скажут?

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