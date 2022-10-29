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Мнения Российско-украинская война

Последний козырь Путина. Россия может взорвать корабли с зерном и бомбить украинские порты

"Российские корабли уже давно боятся выходить дальше мыса Тарханкут — потому что там их ждут украинские комплексы "Нептун" и "Гарпун". Однако РФ может ударить ракетами или торпедами по гражданским судам. Да, это будет очень палевно, но Путину нужно войну". Мнение.

Богдан Буткевич
Богдан Буткевич
Журналист
eye 236
Антониу Гутерриш, Сергей Шойгу, Реджеп Тайип Эрдоган, Хулуси Акар, зерновая сделка, зерновое соглашение
Фото: Umit Bektas (Reuters) | Подписание зернового соглашения. На фото слева-направо: Антониу Гутерриш, Сергей Шойгу, Реджеп Тайип Эрдоган и Хулуси Акар
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То, что россияне под любым предлогом выйдут сейчас из зерновой сделки, было очень ожидаемо. Ведь это едва ли не единственный козырь, который у них остался. И именно им они попытаются манипулировать накануне и во время саммита G-20. Они будут торговаться. Главная цель — "перемирие" на Херсонщине.

У меня здесь возникает другой вопрос. Ну ок, типа приостановили участие. А что дальше? Что с теми десятками кораблей, которые уже стоят в Мраморном море и которые именно представители России специально маринуют под любыми предлогами уже второй месяц?

Гипотетически — вот если корабли будут продолжать идти — они что, будут топить гражданские корабли с продовольствием, которые еще и идут под флагами других стран? При этом не менее трети из них принадлежит турецким судовладельцам.

Российские корабли уже давно боятся выходить дальше мыса Тарханкут — потому что там их ждут украинские комплексы "Нептун" и "Гарпун". Ракетами или торпедами по гражданским судам — слишком уж палевно.

Итак, могут попытаться делать диверсии, например, ночью выбросить мины у кораблей с продовольствием, чтобы ты взорвались. А дальше заявить — а это не мы, но мы вышли из соглашения, поэтому не можем, мол, ничего гарантировать.

Ну, или можно просто бить по нашим портам.

Во всяком случае, этот раунд Россия проигрывает, как и все предыдущие. И окончательно потеряет любые шансы на благосклонность и поддержку со стороны стран Африки и Азии. Ну, и самое главное — собственно зерновое соглашение было подписано не с Украиной. А с Турцией и ООН. Интересно, что же они скажут?

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