Останній козир Путіна. Росія може підірвати кораблі із зерном і бомбити українські порти

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Те, що росіяни під будь-яким приводом вийдуть зараз із зернової угоди, було дуже очікуваним. Адже це чи не єдиний козир, який у них лишився. І саме ним вони намагатимуться маніпулювати напередодні та під час саміту G-20. Вони торгуватимуться. Головна мета — "перемир'я" на Херсонщині.

У мене тут постає інше питання. Ну ок, типу призупинили участь. А що далі? Що з тими десятками кораблів, які вже стоять у Мармуровому морі і які самі представники Росії спеціально маринують під будь-якими приводами вже другий місяць?

Гіпотетично — ось якщо кораблі продовжуватимуть іти — вони що, топитимуть цивільні кораблі з продовольством, які ще йдуть під прапорами інших країн? Водночас щонайменше третина з них належить турецьким судновласникам.

Російські кораблі вже давно бояться виходити далі за мис Тарханкут — бо там на них чекають українські комплекси "Нептун" і "Гарпун". Ракетами чи торпедами по цивільних суднах — надто палевно.

Отже, можуть спробувати робити диверсії, наприклад, уночі викинути міни біля кораблів із продовольством, щоб ті вибухнули. А далі заявити — а це не ми, але ми вийшли з угоди, тож не можемо, мовляв, нічого гарантувати.

Ну, чи можна просто бити по наших портах.

Принаймні цей раунд Росія програє, як і всі попередні. І остаточно втратить будь-які шанси на прихильність та підтримку з боку країн Африки й Азії. Ну, і найголовніше — власне зернова угода була підписана не з Україною. А з Туреччиною та ООН. Цікаво, що вони скажуть?

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