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Думки Російсько-українська війна

Останній козир Путіна. Росія може підірвати кораблі із зерном і бомбити українські порти

"Російські кораблі вже давно бояться виходити далі за мис Тарханкут — тому що там на них чекають українські комплекси "Нептун" і "Гарпун". Однак РФ може вдарити ракетами або торпедами по цивільних суднах. Так, це буде дуже палевно, але Путіну потрібна війна". Думка.

Богдан Буткевич
Богдан Буткевич
Журналіст
eye 458
Антоніу Гутерреш, Сергій Шойгу, Реджеп Тайїп Ердоган, Хулусі Акар, зернова угода, зернова угода
Фото: Umit Bektas (Reuters) | Підписання зернової угоди. На фото зліва направо: Антоніу Гутерреш, Сергій Шойгу, Реджеп Тайїп Ердоган і Хулусі Акар
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Те, що росіяни під будь-яким приводом вийдуть зараз із зернової угоди, було дуже очікуваним. Адже це чи не єдиний козир, який у них лишився. І саме ним вони намагатимуться маніпулювати напередодні та під час саміту G-20. Вони торгуватимуться. Головна мета — "перемир'я" на Херсонщині.

У мене тут постає інше питання. Ну ок, типу призупинили участь. А що далі? Що з тими десятками кораблів, які вже стоять у Мармуровому морі і які самі представники Росії спеціально маринують під будь-якими приводами вже другий місяць?

Гіпотетично — ось якщо кораблі продовжуватимуть іти — вони що, топитимуть цивільні кораблі з продовольством, які ще йдуть під прапорами інших країн? Водночас щонайменше третина з них належить турецьким судновласникам.

Російські кораблі вже давно бояться виходити далі за мис Тарханкут — бо там на них чекають українські комплекси "Нептун" і "Гарпун". Ракетами чи торпедами по цивільних суднах — надто палевно.

Отже, можуть спробувати робити диверсії, наприклад, уночі викинути міни біля кораблів із продовольством, щоб ті вибухнули. А далі заявити — а це не ми, але ми вийшли з угоди, тож не можемо, мовляв, нічого гарантувати.

Ну, чи можна просто бити по наших портах.

Принаймні цей раунд Росія програє, як і всі попередні. І остаточно втратить будь-які шанси на прихильність та підтримку з боку країн Африки й Азії. Ну, і найголовніше — власне зернова угода була підписана не з Україною. А з Туреччиною та ООН. Цікаво, що вони скажуть?

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