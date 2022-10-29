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Дитина в укритті без вас: як підготувати й заспокоїти. І чому істерика — це нормально

"Сьогодні дізналася відразу про дві подібні історії: діти з дитячого садка під час тривоги перебувають в укритті. Там немає світла. Діти плачуть від страху, дорослі не знають, як заспокоїти дітей, як їх зайняти або самі розгублені. Дитина приходить додому — у неї істерика. Давайте разом подумаємо, що можна зробити для наших дітей, коли вони не поряд із нами". Думка.

Світлана Ройз
Світлана Ройз
Дитяча сімейна психологиня
eye 67
повітряна тривога, діти, укриття
Фото: ladrada.gov.ua | Українські діти в укритті під час повітряної тривоги, м. Ладижин, Вінницька область
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Я не коментуватиму підготовку укриттів, роль дорослого і те, що дорослим важливо робити, перебуваючи поряд із дітьми. Але ось практичні поради, що робити в такій ситуації:

Якщо дитина маленька, у неї немає телефону та немає можливості увімкнути ліхтарик у телефоні — важливо підготувати для нього ліхтарик, можливо, LED-свічку, іграшку, щоб світилася в темряві. Гірлянди, новорічні ліхтарики на батарейках. Навчити її вмикати й вимикати. (Сказати, що нічого страшного, якщо щось загубиться чи зламається).

Дати із собою іграшку, яку можна прикріпити до одягу (як брелок), або яку можна було б обіймати, можливо, яка була б на липучках, кріпилася б на ґудзик. Можливо, браслет.

Якщо це можливо, дати пляшку з водою — на кшталт спортивної пляшки-напувалки. Дати поп-іт чи безпечну жмакалку.

Ми вдома з дітьми звертаємо увагу на:

Знання — що може-буде відбуватися, чому ми йдемо в укриття, можливо, разом слухаємо — дивимося пісню-руханку "Крокуй до укриття".

Емоції — даємо підтримку в емоціях (це дуже неприємно, це дійсно страшно, особливо коли темно. Я б точно злякалася — ти така/такий молодець, так мужньо тримаєшся. А що ти робив?)

Дії — а знаєш, що робити, коли (страшно, темно, сумно).

Разом співаємо, читаємо вірші, граємо в ігри, які б діти могли відтворити без нас, робимо вправи — вчимо робити потягання, щоб знімати спазм м'язів, робити прості дихальні практики (найпростіша — кит: скласти ручки в кулачки та робити гучний видих через отвір, пальчики: ручки в кулачках — вдих, стискаємо ще сильніше кулачки, видих — розпрямляємо великий пальчик, вдих — кулачки крім великого пальця стиснуті — видих, розпрямляємо вказівний пальчик, і так всі пальці).

Створюємо ритуали близькості

Цілуємо в долоню й просимо, щоб дитина прикладала долоню, якщо нудьгуватиме за нами, до щічки, до животика… (ця ідея — з книги "Поцілунок у долоні")

Даємо послухати своє серце та перекладаємо ручку на серце дитини. Серце завжди каже "люб-лю".

Стосуємося "кнопочок" кохання (вигадуємо, де на тілі місця, де в нас "скарби любові" (долонька, плече, лікоть). Дитина сама може торкнутися цієї кнопочки.

У коментарі чудову ідею розповіли — вранці малювати на ручці одне одному серце чи сонечко, щоб можна було торкнутися.

Звісно, увагу дітей, напругу дітей важливо направляти. І для вихователів-вчителів є онлайн курси, повідомлення та розробки з іграми, в які можна грати в укритті.

Діти, які мають телефони, не повинні звикати до того, що вони в разі дискомфорту й небезпеки тільки користуються телефонами — іграми, переглядом відео. Це створює непродуктивну звичку. Нам важливо змінювати, перемикати активність.

Коли дитина повертається додому — це, на жаль, нормально, якщо вона буде перезбуджена, якщо в маленької дитини буде істерика. Він так робить "видих" всієї напруги. Намагається його зробити "в нас". Він зможе стабілізуватися завдяки нашій стійкості, спокійному подиху, розуміння, що з ним відбувається.

Дитина може ходити за нами хвостиком, намагатися "вжитися, втиснутися" в нас — і якщо в дорослих є сили, було б чудово дитину потримати біля серця, обійняти, створити, як кенгурятку, сумку.

Якщо дитина завмирає — ми спонукаємо її до дій, можливо, вона зможе з нами робити вечерю. Я всім нам так бажаю сил, щоб ми могли вмістити в себе все це. Обіймаю, Родино. Хочу для нас усіх безпеки та Перемоги.

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