У Путіна все погано. За 40 хвилин промови на Валдаї він 8 разів попросив Захід про переговори

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Виступаючи на Валдаї, Путін щонайменше вісім разів у різних варіаціях звернувся до Заходу з пропозицією відновити діалог, дружити, співпрацювати — тому що все одно доведеться, адже іншого варіанта немає. Ось що сказав Путін:

Перед людством зараз два шляхи — … разом спробувати знайти рішення [глобальної кризи], хай і не ідеальні, але робочі. Я завжди вірив і вірю в цю силу здорового глузду. Рано чи пізно Заходу доведеться розпочати рівноправну розмову про спільне для нас майбутнє. Росія стане важливим внеском у будівництво багатополярного світу. Росія, будучи самостійною, самобутньою цивілізацією, не вважає себе ворогом Заходу. Але є два Заходи — Захід традиційний, насамперед християнських цінностей, з яким у нас спільне, ще античне коріння. Нагадаю про пропозиції Росії західним партнерам щодо зміцнення довіри та вибудовування системи колективної безпеки. Росія намагалася вибудувати відносини із Заходом та НАТО, її посил був один — "давайте жити дружно". Росія не кидає виклик елітам Заходу, ми не збираємось ставати гегемоном.

Це стає центральною темою для Кремля: будь-якими шляхами вибити згоду Заходу на діалог, вибити собі перепочинок і можливі шляхи відходу.

Путін задіяв дипломатію — усі закордонні лідери, з ким говорив, були рекрутовані на ретрансляцію прохання про переговори. Путін задіяв усіх лобістів на утриманні — не лише Сіярто, а й політиків Румунії, Німеччини, Австрії, Сербії, загалом увесь лобістський корпус. Путін розмахує ядерною палицею, ймовірно, також розраховуючи в такий спосіб простимулювати Захід до діалогу.

Путін намагається довести корисність і вигідність Росії — як те джерело дешевих (по грошах, але не політично) енергоносіїв, як посередник у складних конфліктах (хоча за фактом як конфліктогенний фактор, і це всі розуміють), як противага у взаємодії з Китаєм… Путін демонстративно зменшив апетити — "ми не збираємося ставати гегемоном" (у ситуації, коли Захід активно готує демонтаж Росії, це звучить анекдотом).

Висновок: у Путіна все погано. У Росії все погано. Те, що про війну Путін заговорив, уже відповідаючи на запитання аудиторії, свідчить про витоки цього "погано".

Путін розраховує утриматись лише через вислизання з війни й ізоляції. Але навряд чи це йому дозволять. Зрештою, Заходу потрібно буде за чийсь рахунок (так, саме за рахунок РФ) компенсувати всі збитки від російського геополітичного демаршу.

До того ж Захід, здається, нарешті вивчив 300-річний урок: Москва завжди нападає знову, завжди відновлює конфлікт, завжди стає джерелом усе більш серйозних загроз, ніякі поразки у війнах цей цикл не припиняють. Демонтаж — єдине надійне для безпеки регіону та світу рішення.

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