У Путіна все погано. За 40 хвилин промови на Валдаї він 8 разів попросив Захід про переговори
"Головний меседж Путіна до Заходу — "треба домовлятися, давайте домовлятися, дружити, ми вам потрібні, я ні на що не претендую". Він розраховує втриматися лише через вислизання з війни й ізоляції. Але навряд чи йому це дозволять. Захід, здається, вивчив 300-річний урок: Москва завжди нападає знову. Демонтаж — єдине надійне для безпеки світу рішення". Думка.
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Виступаючи на Валдаї, Путін щонайменше вісім разів у різних варіаціях звернувся до Заходу з пропозицією відновити діалог, дружити, співпрацювати — тому що все одно доведеться, адже іншого варіанта немає. Ось що сказав Путін:
- Перед людством зараз два шляхи — … разом спробувати знайти рішення [глобальної кризи], хай і не ідеальні, але робочі.
- Я завжди вірив і вірю в цю силу здорового глузду.
- Рано чи пізно Заходу доведеться розпочати рівноправну розмову про спільне для нас майбутнє.
- Росія стане важливим внеском у будівництво багатополярного світу.
- Росія, будучи самостійною, самобутньою цивілізацією, не вважає себе ворогом Заходу. Але є два Заходи — Захід традиційний, насамперед християнських цінностей, з яким у нас спільне, ще античне коріння.
- Нагадаю про пропозиції Росії західним партнерам щодо зміцнення довіри та вибудовування системи колективної безпеки.
- Росія намагалася вибудувати відносини із Заходом та НАТО, її посил був один — "давайте жити дружно".
- Росія не кидає виклик елітам Заходу, ми не збираємось ставати гегемоном.
Це стає центральною темою для Кремля: будь-якими шляхами вибити згоду Заходу на діалог, вибити собі перепочинок і можливі шляхи відходу.
Путін задіяв дипломатію — усі закордонні лідери, з ким говорив, були рекрутовані на ретрансляцію прохання про переговори. Путін задіяв усіх лобістів на утриманні — не лише Сіярто, а й політиків Румунії, Німеччини, Австрії, Сербії, загалом увесь лобістський корпус. Путін розмахує ядерною палицею, ймовірно, також розраховуючи в такий спосіб простимулювати Захід до діалогу.
Путін намагається довести корисність і вигідність Росії — як те джерело дешевих (по грошах, але не політично) енергоносіїв, як посередник у складних конфліктах (хоча за фактом як конфліктогенний фактор, і це всі розуміють), як противага у взаємодії з Китаєм… Путін демонстративно зменшив апетити — "ми не збираємося ставати гегемоном" (у ситуації, коли Захід активно готує демонтаж Росії, це звучить анекдотом).
Висновок: у Путіна все погано. У Росії все погано. Те, що про війну Путін заговорив, уже відповідаючи на запитання аудиторії, свідчить про витоки цього "погано".
Путін розраховує утриматись лише через вислизання з війни й ізоляції. Але навряд чи це йому дозволять. Зрештою, Заходу потрібно буде за чийсь рахунок (так, саме за рахунок РФ) компенсувати всі збитки від російського геополітичного демаршу.
До того ж Захід, здається, нарешті вивчив 300-річний урок: Москва завжди нападає знову, завжди відновлює конфлікт, завжди стає джерелом усе більш серйозних загроз, ніякі поразки у війнах цей цикл не припиняють. Демонтаж — єдине надійне для безпеки регіону та світу рішення.Важливо