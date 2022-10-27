У Путина все плохо. За 40 минут речи на Валдае он 8 раз попросил Запад о переговорах

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Выступая на Валдае, Путин минимум восемь раз в разных вариациях обратился к Западу с предложением возобновить диалог, дружить, сотрудничать — потому что все равно придется, потому что другого варианта нет. Вот, что сказал Путин:

Перед человечеством сейчас два пути — … вместе попытаться найти решения [глобального кризиса], пусть и не идеальные, но работающие. Я всегда верил и верю в эту силу здравого смысла. Рано или поздно Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. Россия станет важным вкладом в строительство многополярного мира. Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, не считает себя врагом Запада. Но есть два Запада — Запад традиционный, прежде всего христианских ценностей, с которым у нас общие, еще античные корни. Напомню о предложениях России западным партнерам по укреплению доверия и выстраивания системы коллективной безопасности. Россия пыталась выстроить отношения с Западом и НАТО, ее посыл был один — "давайте жить дружно". Россия не бросает вызов элитам Запада, мы не собираемся становится гегемоном.

Это становится центральной темой для Кремля: любыми путями выбить согласие Запада на диалог, выбить себе передышку и возможные пути отхода.

Путин задействовал дипломатию — все зарубежные лидеры, с кем от говорил, были рекрутированы на ретрансляцию просьбы о переговорах. Путин задействовал всех лоббистов на содержании — не только Сийярто, но и политиков Румынии, Германии, Австрии, Сербии, вообще весь лоббистский корпус. Путин размахивает ядерной дубинкой, вероятно, также рассчитывая таким образом простимулировать Запад к диалогу.

Путин пытается доказать полезность и выгодность России — как тот же источник дешевых (по деньгам, но не политически) энергоносителей, как посредник в сложных конфликтах (хотя по факту как конфликтогенный фактор, и это все понимают), как противовес во взаимодействии с Китаем… Путин демонстративно уменьшил аппетиты — "мы не собираемся становиться гегемоном" (в ситуации, когда Запад активно готовит демонтаж России, это звучит анекдотом).

Вывод: у Путина все плохо. В России все плохо. То, что о войне Путин заговорил, уже отвечая на вопросы аудитории, указывает на истоки этого "плохо".

Путин рассчитывает удержаться только через выскальзывание из войны и изоляции. Но вряд ли ему это позволят. В конце концов Западу нужно будет за чей-то счет (да, именно за счет РФ) компенсировать все убытки от российского геополитического демарша.

К тому же Запад, кажется, наконец выучил 300-летний урок: Москва всегда нападает вновь, всегда возобновляет конфликт, всегда вновь становится источником все более серьезных угроз, никакие поражения в войнах этот цикл не прекращают. Демонтаж — единственное надежное для безопасности региона и мира решение.

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