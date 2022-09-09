Страна должна знать героев. Кто стоит за украинским флагом над Балаклеей

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Вслед за освобождением Балаклеи в Сети уже появились фото украинских военных рядом со стелой на въезде в Купянск. Этот город сейчас один из главных логистических хабов оккупантов и является центральной артерией, питающей военные соединения на харьковском и изюмском направлениях. Если ВСУ отобьют Купянск, то оккупационные войска вынуждены будут отойти с севера и востока Харьковской области. Это будет еще один ощутимый морально-психологический удар по путинскому режиму.

[ + – ] Украинские военные освободили Балаклею в ходе контрнаступления в Харьковской области

Среди оккупационных войск и местных коллаборантов в Харьковской области ходят панические настроения, а российские пропагандисты пытаются делать хорошую мину при плохой игре. В общей сложности, по словам президента, на этой неделе Вооруженные силы Украины освободили от российских захватчиков более 1000 квадратных километров украинской земли.

Однако за кадром остаются авторы этих без преувеличения уникальных военных операций. Они с неохотой общаются с прессой, поэтому обычно остаются в тени своих успехов.

Едва ли не главным непубличным архитектором последних побед украинского войска является командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Для начала Сырскому удалось остановить вражеское наступление на харьковском, изюмском, бахмутском, авдеевском и других оперативных направлениях. А потом — успешно потеснить врага. Именно Сырский разрабатывал неожиданный удар по Балаклее, к необходимости которого поначалу критически отнеслись в Генштабе. Однако ему удалось убедить военное руководство страны в необходимости такого плана. И теперь Балаклея под нашим флагом.

Не последнюю роль здесь сыграл бэкграунд Сырского. До российско-украинской войны, начавшейся в 2014 году аннексией Крыма и вторжением в Донбасс, Сырский командовал 72-й механизированной бригадой. В ходе АТО он координировал выход украинских военных из Дебальцево, а сформированная им группа "Барс" прикрывала отход частей ВСУ.

После российского нашествия 24 февраля он возглавил военные силы для защиты Киева: было сформировано два мощных кольца обороны, а наступательные силы противника были рассеяны, уничтожены беспрецедентно большое количество военной техники и живой силы врага.

Сегодняшние успехи в контрнаступлении по плану Сырского (Балаклея, Шевченково, Купянск) открывают новые возможности в части дальнейшего смещения позиций врага. Надеюсь, что очень скоро увидим еще больше украинских флагов над освобожденными городами Украины.

Источник

Важно