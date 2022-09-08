Изюмский позор российских войск. Почему ВДВ России оказались импотентными

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Россия — это страна, в которой сформировано одно из самых больших скоплений десантных подразделений, считающихся элитой армии. Но она так и не смогла применить эти подразделения по их прямому назначению! С 24 февраля российские оккупанты осуществили более 30 воздушных десантирований, из которых только одно оказалось успешным — в Гостомеле, хотя и с серьезными потерями.

ВДВ РФ оказались целиком и полностью бессмысленны в своем первозданном назначении, и применялись потом, как обычные сухопутные формирования, утратив свою специфику.

Но это что, ВДВ России хоть смогли осуществить одно десантирование, а морская пехота России и вовсе ни одного. Российские морпехи вообще оказались бесполезны, несмотря на наличие в Черном море большой группы больших десантных кораблей, которая в первые дни войны могла обеспечить высадку десанта численностью до 4 тыс. человек.

Но эта прелюдия, не про Изюм, но вот к чему.

Дело в том, что с весны в районе Изюма российскими оккупантами формировалась очень опасная ударная группа, которую должны были использовать для наступления и оккупации Славянска и Краматорска.

По состоянию на начало лета в районе Изюма была сформирована самая большая бронетанковая группировка в одной локации не просто за все время войны в Украине, а вообще в истории войн и конфликтов современности.

Наступления ожидали на протяжении нескольких месяцев, но оно так и не началось. Имитация, ограниченные, не масштабные, штурмовые действия и… ничего глобального с учетом тех сил и средств, которые оккупанты сконцентрировали в районе.

Вот и возникает вопрос: а зачем же вам нужны ваши эти все бронетанковые подразделения 1-ой танковой армии, 4-ой танковой дивизии, 2-ой мотострелковой дивизии и прочих, если они все это время попросту терпели?

В первые недели вторжения России в Украину мы увидели позор российской десантуры, а по истечению полугода мы увидели, что российские бронетанковые кулаки могут позориться не меньше, а то и круче.

Исторически со времен СССР Россия делала акцент на двух столпах своей армии – десантуре и танках. Но что в итоге? А в итоге эти формирования оказались абсолютными импотентами в условиях современных войн. И Изюм это показал, как нельзя наиболее красочно.

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