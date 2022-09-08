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Ізюмська ганьба російських військ. Чому ПДВ Росії виявились імпотентними

"Аналізуючи вторгнення в Україну російських окупантів, я дійшов висновку, що цей конфлікт повною мірою продемонстрував, наскільки безглузді та безрезультатні хвалені російські десантні війська". Думка.

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
Координатор групи "Інформаційний спротив"
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Російський танк, захоплений як трофй Збройними Силами України

Росія — країна, у якій сформовано одне з найбільших скупчень десантних підрозділів і які вважають елітою армії. Але вона так і не змогла застосувати ці підрозділи за їх прямим призначенням! З 24 лютого російські окупанти здійснили понад 30 повітряних десантувань, з яких лише одне виявилося успішним — у Гостомелі, хоч і з серйозними втратами.

ПДВ РФ виявилися цілком і повністю безглузді у своєму первозданному призначенні, і застосовувалися потім, як звичайні сухопутні формування, втративши свою специфіку.

Але це що, ПДВ Росії хоч змогли здійснити одне десантування, а морська піхота Росії взагалі жодного. Російські морпіхи взагалі виявилися безрезультатними, попри наявність у Чорному морі великої групи великих десантних кораблів, яка в перші дні війни могла забезпечити висадку десанту чисельністю до 4 тис. осіб.

Але ця прелюдія, не про Ізюм, а ось до чого.

Річ у тому, що з весни в районі Ізюма російські окупанти формували дуже небезпечну ударну групу, яку мали використовувати для наступу та окупації Слов'янська та Краматорська.

Станом на початок літа в районі Ізюма сформували найбільше бронетанкове угруповання в одній локації не просто за весь час війни в Україні, а взагалі в історії війн та конфліктів сучасності.

На наступ чекали протягом кількох місяців, але він так і не почався. Імітація, обмежені, не масштабні, штурмові дії та… нічого глобального з урахуванням тих сил та засобів, які окупанти сконцентрували в районі.

Ось і виникає питання: а навіщо ж вам потрібні ваші ці всі бронетанкові підрозділи 1-ої танкової армії, 4-ої танкової дивізії, 2-ої мотострілецької дивізії та інших, якщо вони весь цей час просто терпіли?

У перші тижні вторгнення Росії в Україну ми побачили ганьбу російської десантури, а через пів року ми побачили, що російські бронетанкові кулаки можуть ганьбитися не менше, а то й крутіше.

Історично з часів СРСР Росія наголошувала на двох стовпах своєї армії — десантурі та танках. Але що зрештою? А в результаті ці формування виявились абсолютними імпотентами в умовах сучасних воєн. І Ізюм це показав, як найбільш красиво.

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