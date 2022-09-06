Конец войны будет в мае или октябре 2023 года. На это указывает три фактора

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Я стал очень редко слышать вопрос, когда закончится война. Хотя в первые месяцы он был едва ли не самым популярным. Для меня это свидетельство чрезвычайной силы нашего народа. Мы гордимся ВСУ, но нужно гордиться всем нашим народом, демонстрирующим колоссальную силу духа. То, что люди стали реже спрашивать о завершении войны, означает, что мы приняли для себя один вариант развития событий: только победа. И время значения не имеет.

Но, как аналитик, я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу того, когда все-таки может закончиться война. Итак, последние несколько недель показали ряд событий, которые, по моему мнению, дают основания делать выводы о конце войны.

Фактор первый. Оккупанты ввели на фронт 3 армейский корпус

Вопреки их планам – это не привело ни к какому перелому. Этот корпус они рождали всей Россией, но гора родила мышь. Понятно, что сформировать новые корпуса им будет еще труднее, чем этот 3-й, который особо ничего не решил. Фактически, потуги с рождением новых сил в России стремятся к нулю. А все новые их батальоны всего-навсего будут менять потрепанные и разбитые.

Фактор второй. Обстрелы серьезно упали

Мы все реже прячемся во время воздушных тревог, "Калибры" пролетают очень редко, реже стали летать и разные Х и "Ониксы". На фронте почти исчезло явление "огневого вала". Все это — свидетельство исчерпания ракетных и артиллерийских ресурсов. Нет, они еще не кончились и не заканчиваются. Но враг вынужден начать беречь их, поскольку понимает, что в долгосрочном периоде не сможет пополнить их запасы. При этом к концу осени мы получим германские и норвежские ЗРК.

Фактор третий. Россия остановила Северный поток-1 и сокращает поставки газа в ЕС

Это, возможно, одна из самых важных новостей. Часто приходилось сомневаться в надежности наших партнеров и в их готовности испытывать неудобства. Сейчас же Путин в очередной раз сделал шаг, не оставив европейцам выбора, кроме как искать возможность окончательно обойтись без российского газа. Напомним, что ЕС потреблял 83% российского газа.

Эти факторы оказывают серьезное влияние на то, как будет разворачиваться война. Я выделяю два сценария: оптимистический и пессимистический.

Оптимистический сценарий предполагает, что весной мы увидим многие жесты "доброй воли" и начало переговорного процесса. Это будет сопровождаться прекращением боевых действий и выводом российских войск из целого ряда оккупированных территорий. Мирные переговоры завершатся ориентировочно в мае.

Формула будет примерно такова: Россия откажется от требований денацификации и отвоевания территории Донбасса, возьмет на себя обязанности восстанавливать Украину при снятых санкциях. Украина откажется от вступления в НАТО. Донбасс и Крым не будут обсуждаться. Основным условием этого сценария является нанесение значительного ущерба российскому экспорту нефти, стартующими в декабре санкциями. Это станет возможным в том числе при изменении позиции Индии и Китая по закупке российских энергоресурсов.

Если в январе Путин увидит, что финансовые перспективы его на грани банкротства, ведение войны начнет терять смысл.

Ведь этой осенью он будет заливать деньгами социалку, чтобы удерживать поддержку войны. Заливать социалку, тянуть войну – нужно зарабатывать космос.

Пессимистический сценарий. Китай и Индия поддержат Путина, и у него с финансами все будет хорошо. Но эта поддержка будет недолгой, поскольку весной начнется серьезная рецессия мировой экономики, и цены на энергоносители все равно упадут. Путин использует зиму для максимального накопления новых сил и бросит их в бой в марте – апреле. Эти силы не смогут показать результат, но интенсивные бои продлятся до июля – августа, пока не повторится ситуация, как в этом году. Тогда Путину придется делать жесты доброй воли и садиться за стол переговоров, которые завершатся ориентировочно в октябре. Поэтому оптимистично – май, пессимистично – октябрь.

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