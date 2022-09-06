Потери России — 50 тысяч. Сколько еще нужно для разгрома оккупационных войск

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50 тысяч ликвидированных россиян — это приятная для нас цифра. Но нужно понимать один нюанс. По расчетам Генштаба России, 50 тысяч убитыми – это показатель плановых потерь, необходимых для оккупации всей Украины. Именно такой показатель они закладывали в свои стратегические планы по захвату всей страны. Они хотели идти к западной границе. И понимали, что легкой прогулки по всей территории нашего государства не будет. Откуда я это знаю, не спрашивайте. Просто знаю.

То, что 50 тысяч россиян погибли из-за оккупации части востока и юга — это обычно провал всей стратегии и планирования российского ГШ. Потери давно вышли за плановый показатель.

Но при этом не следует считать, что 50 тысяч российских трупов — это какая-то катастрофа для Путина или Кремля. Это не ошеломит российское общество. И не приведет к изменению планов кремлевских людоедов.

По расчетам нашей разведки, количество войск, которые Путин сможет задействовать без большой мобилизации, составляет в общей сложности 350 тысяч. С начала войны против нас было переброшено около 125 тысяч российских военнослужащих. Сейчас показатель российского личного состава, задействованного в войне, даже выше, чем был на первом этапе. За счет собственных резервов и принудительной мобилизации мужчин с оккупированных территорий Донбасса. Человеческий запас у России еще есть. Это, по крайней мере, еще 100 тысяч военнослужащих, которые Россия может постепенно задействовать для войны.

Если считать классическим способом, то для полного разгрома оккупационных войск нам нужно по крайней мере удвоить цифру безвозвратных потерь. То есть убить по крайней мере еще 50 тысяч россиян. При условии, что Путин не рискнет пойти на общую мобилизацию.

Если брать обобщенную динамику — от 200 до 300 ликвидированных солдат РФ в сутки и учитывая тенденцию перехода войны в позиционную фазу — для ликвидации еще 50 тысяч нам может понадобиться от восьми месяцев до года. При условии, что россияне полностью исчерпают свой наступательный потенциал и не будут проводить наступательных операций, в которых потери будут выше.

Каждому из нас следует помнить, что не бывает потерь врага без наших потерь.

Война не закончится ни через 2-3 недели, ни через 2-3 месяца. Война – это наше бытие и наша жизнь. Каждый должен понимать, что никакого возвращения к довоенной жизни не будет. Даже после победы жизнь будет другой. С другим приоритетом и другими выборами. До тех пор, пока не упадет российская государственность.

Многие годы мы сравнивали себя с Израилем. До конца не понимая, что такое жизнь в перманентной войне. Самое время войти в этот режим постоянной готовности к сопротивлению. Жить в тех условиях, в которые нас поставила судьба. Жить вопреки врагу и его планам по нашему уничтожению. Назло ему! И строить новое. Новое государство. На новых принципах. Государство демократическое, свободное и сильное. Без компромиссов со старыми практиками коррупции, без инфантилизма, с чувством собственного достоинства и ответственности перед самим собой и Украиной.

Война – это время уничтожения. Но уничтожение старого дает импульс для построения чего-то нового. Для поиска обещанной земли, новой Украины без совка и совковых практик.

Победим не только силой орудия. Но и силой изменений и адаптации, силой эффективности, силой технологий, силой нашего свободного общества, которое должно пройти очищение войной.

Принцип эволюции прост: хочешь выжить – меняйся! Мы хотим выжить. Так что придется строить собственную крепость так, чтобы взять ее не смогла ни одна орда!

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