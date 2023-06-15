Удар по деньгам Кадырова. Почему покушение на Делимханова – это не просто эпизод войны с РФ

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Делимханов – не боевик Кадырова. Он — его операционный директор, отвечающий за кадыровский бизнес и финпотоки. Система эта организована под юрисдикцией Объединенных Арабских Эмиратов. Где долю из кадыровских денег имеют некоторые шейхи, "фронтящие" эту систему.

Бизнес Кадырова до сих пор работает в Украине. У них есть недвижимость, торговые объекты и трафики. Особенно наркотрафик через Одессу. Есть доля в нефтепродуктах.

Делимханов поддерживает связи с местными менеджерами и представителями Кадырова, в том числе отдельными депутатами ВР.

Делимханов и Кадыров – не просто друзья Фото: grozny-inform.ru

Удар по Делимханову является ударом по деньгам Рамзана. И по сети представителей Кадырова, которые до сих пор оказывают влияние в Украине. Поскольку участники этой сети находятся на личном контакте с Делимхановым и в системе личных гарантий, не работающих без, собственно, гаранта.

Если Делимханова удастся ликвидировать (не факт, что сейчас ситуация складывается именно так), это будет важным ударом по монолитности кадыровского режима, так как может спровоцировать конфликт из-за сферы финансового влияния в окружение Рамзана.

Будем надеяться на лучшее. Хотя при наличии политической воли прекратить эту деятельность наши спецслужбы могут и без всяких ожиданий. Чего не сделано до сих пор — тема отдельного, послевоенного разговора.

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