Украину атакуют по всему миру. Как агенты Путина доказывают непричастность России к подрыву Каховской ГЭС

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Помните, что говорит дон Корлеоне своему сыну Майклу в известной сцене "Крестного отца"?

"Кто первым придет к тебе предлагать переговоры с Барзини (враждебная семья) — тот и есть предатель"!

Внимательно следите за информациным пространством. Медийно Кремль бросил для дезинформационной кампании после подрыва ГЭС все свои силы. Все свои скрытые агенты по всему миру. Это самая большая дезинфокампания Путина со времен сбития "Боинга". И когда идут "специальные меры" такого уровня — палят всех, в директивном порядке.

Путин бросает в бой всю свою агентурную сеть Фото: ТАСС

Кто из российских так называемых либералов начинает распространять тезисы о "случайном подрыве" или "усталости дамбы". Кто из иностранных журналистов начинает продвигать тезис о "не все так однозначно". Или, как тот же Такер Карлсон, без всяких доказательств начинает говорить, что это сама Украина. Кто из экспертов начинает оправдывать Россию тезисами о "военной необходимости" — знайте, это и есть враги. Враги, потому что они либо сотрудники российских спецслужб, либо имеют там кураторов, либо связаны косвенными агентурными отношениями — то есть под них подведены сотрудники или структуры прикрытия спецслужб РФ для выполнения задач влияния.

Сейчас идет осмотр всех российских спецактивов по миру. Надеюсь, у нас есть кому это записывать в дневник.

Подрыв ГЭС – это продолжение путинской программы по геноциду и опустошению Украины. Депопуляция как агрессия, которая позволит по планам Путина поглотить Украину через год, два, пять, десять.

Пока он жив, конца этому не будет. А значит, не будет и какого-нибудь устойчивого мира. Война в разных проявлениях и в разной интенсивности — это наша жизнь на многие годы. К несчастью…

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