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"Лебединое озеро" Путина. Изъятие российских активов за рубежом нанесет диктатору последний удар

Подрыв Каховской ГЭС переводит Россию в состояние абсолютного террориста. И это дает основания для конфискации в пользу Украины замороженных на Западе российских активов, считает экономист Виталий Шапран.

Виталий Шапран
Виталий Шапран
Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА)
eye 198
золото, золотовалютные резервы, Россия
Фото: Pexels | Каховская катастрофа дает основания конфисковать золотовалютные резервы России
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"Лебединое озеро" Путина. Подрыв дамбы на Каховский ГЭС — откровенное преступление против гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Изуродованный водный баланс целого региона. Те регионы, что выше Каховского водохранилища, останутся с дефицитом воды, в тех, что ниже, сейчас эта вода аж по крыши частных домов. Руками русских уродов реализована целая куча рисков. Насколько я понимаю, дамба не разрушена полностью, и окончательный ущерб будет подсчитываться, но он будет не маленьким и будет считаться десятками миллиардов долларов:

  • прямые потери населения и бизнеса от искусственного наводнения;
  • потери сельского и рыбного хозяйства, причем потери с/х уже будем считать ближе к концу года;
  • утраты от простоя промышленных компаний вследствие дефицита воды;
  • риск экологических катастроф из-за разлива нефтепродуктов и других вредных веществ.

Очевидно, что вся ответственность за содеянное лежит на россиянах. Они не только заранее отводили тяжелую технику, но и тщательно готовили информационное пространство для освещения этого теракта. Сейчас в заголовках доброй части западных СМИ: "Это не Россия…", "Дамба старенькая и она сама себя взорвала…", "Это все Украина…" и т.д. Чтобы так за*рать информационное пространство, нужно неделю-две тщательной подготовки и немалый бюджет. Поскольку теракт направлен откровенно против гражданского населения, то, конечно, в России боятся еще более острой реакции Великобритании, ЕС и США, поэтому россияне и запели, что "не все так однозначно…".

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Дело рук россиян

Но выходит, что однозначно. А после того, как армия агрессора не дала возможности эвакуировать людей с левобережья, и сами эту эвакуацию не осуществили, к нарушению водного баланса региона и экоциду они добавили геноцид. Думаю, что нашим европейским партнерам пора уже начать конфискацию российских государственных активов, замороженных в ЕС, в пользу Украины, и уже пора дать понять россиянам, что они потеряли свои ЗВР навсегда. Тем более в мире уже есть два юридических прецедента, когда ЗВР центральных банков выводили за пределы активов, которые нельзя конфисковать: во-первых, решение Верховного суда США в 2016 году по отношению ко всем иранским активам, арестованным в США; во-вторых, решение международного суда ООН от 30.03.2023 о том, что активы Центрального банка Ирана подлежат конфискации. Не вижу, чем ЦБ Ирана отличается от ЦБР, отличий никаких.

В этом вопросе пора поставить окончательную точку, поскольку менеджмент ЦБР кормит россиян надеждами, что им вернут резервы. Однозначный ответ от ЕС приведет к тому, что внутри истеблишмента страны-агрессора начнется поиск виновных, за потерю 392,5 млрд долларов ЗВР нужно будет кому-то ответить, как за убытки от санкций, и убытки от войны. Понимаю, что президент россиян как-то не так представлял себе свое "персональное лебединое озеро", но похоже, что оно уже произошло именно в Новой Каховке.

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Без земли, без воды, без рыбы. Как отразится подрыв Каховской ГЭС на сельском хозяйстве Украины
Без земли, без воды, без рыбы. Как отразится подрыв Каховской ГЭС на сельском хозяйстве Украины