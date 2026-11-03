Два крупнейших российских банка "на приеме у психолога": психиатр на очереди

В Сбербанке "на бумаге" вроде бы всё было в порядке: прибыль за 9 месяцев увеличили до 1,5 трлн рублей, за год обещают заработать 2 трлн рублей, из которых 0,5 трлн – отправить в федеральный бюджет, из которого Путин финансирует войны.

Но на этом хорошие новости от Сбербанка закончились.

На прошлой неделе стало известно, что "Сбер" вновь открыл прием заявок на финальный выпуск облигаций в рамках секьюритизации потребительских кредитов в 2026 году. Это событие явно указывает на то, что у банка есть проблемы с ликвидностью или, по крайней мере, он прогнозирует её дефицит.

Представители банка сообщили, что в "Сбербанке" не заметили роста спроса на наличные в связи с атакой на центр обработки данных банка. Это заявление, как минимум, является примером вербализации проблем, поскольку разрушение ЦОД банка — это всегда довольно болезненный процесс, который можно не замечать только в публичных комментариях.

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Кроме того, представитель Сбербанка РФ заявил, что не видит предпосылок для существенного улучшения ситуации с качеством портфеля юридических лиц. А это уже признание вины, ведь качество портфелей корпоративных клиентов действительно быстро ухудшается, и у "Сбербанка" нет рецептов, как остановить это последствие войны.

Кроме того, Сбербанк опроверг информацию о том, что планирует войти в капитал проблемного девелопера "Самолет", хотя ранее такие разговоры велись. В условиях дефицита ликвидности в четвёртом квартале у Сбербанка РФ не будет возможности заниматься "Самолетом".

В конце концов "Самолет" оставили портить кредитный портфель ВТБ, руководство которого признало, что у них есть такой "единственный проблемный клиент". Над словом "единственный" смеялись все финансисты, знакомые с портфелем ВТБ, ведь проблемных заемщиков в нём — как блох на дворовой собаке.

На прошлой неделе ВТБ опроверг информацию о том, что планирует увеличить норму выплаты дивидендов в бюджет до уровня 50 % от прибыли, хотя ранее обещал повысить такие выплаты с 25 %. Позиция руководства ВТБ только подтвердила подозрения, что часть прибыли банка просто выдумана. Сделка с Wildberries-Russ из-за атак на Wildberries вообще была перенесена на 2027 год, и сейчас неизвестно, состоится ли она вообще. Если сделки не будет, то актуальной станет докапитализация банка, поскольку нормативы капитала там вызывают вопросы.

Очень надеюсь, что в скором времени мы увидим ВТБ и Сбер не на приёме у психолога, а у психиатров.

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