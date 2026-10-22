Война — дело дорогое: как постоянный рост военных расходов приближает экономический шок РФ

О стоимости войны для агрессора и риске серьезного шока для экономики РФ.

Если посмотреть на военные финансы и военные инвестиции в динамике, то окажется, что быть агрессором — очень дорого. Помимо потерь россиян в живой силе, о которых больше говорит президент США Трамп, чем сами россияне, и которые превышают украинские потери именно из-за наступательных действий РФ, россиянам приходится постоянно разрабатывать новые средства наступления.

Например, как только они наладили выпуск обычных "шахедов" и масштабировали его с помощью ВТБ, мы придумали, как сбивать эти "шахеды" с эффективностью почти 100%. То есть в итоге все инвестиции РФ в производство обычных "шахедов" можно умножить на ноль.

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Теперь та же история с реактивными "шахедами": частичный успех, который наблюдался в первые дни их применения, постепенно свелся к обычной статистике. Но вместо того, чтобы остановиться, россияне готовят какой-то суперреактивный "шахед", который Украина также научится сбивать.

Получается, что российская оборонная промышленность с каждым видом оружия выбрасывает в воздух кучу денег, и эти расходы растут в геометрической прогрессии. Поэтому неудивительно, что почти 50% запланированных расходов в российском федеральном бюджете на 2027 год уходят на войну в Украине, а из них 60–70% — на закупку оружия.

Такие параметры российского бюджета истощают российскую экономику, поэтому на данный момент всё, что ее подпитывает, — это высокая "налоговая" цена на российскую нефть. И здесь вырисовывается интересный тактический момент: если в силу каких-либо событий на мировых рынках цена на нефть быстро упадет, у российской экономики не будет ни времени, ни возможности для маневра, чтобы перебросить ресурсы из оборонного сектора в гражданский. Именно в такой момент существенно возрастает вероятность того, что экономика РФ получит шоковый удар из-за несоответствия между потребностью в ресурсах для войны и имеющимися запасами и резервами.

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