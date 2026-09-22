5 способов пополнить бюджет: почему финансового апокалипсиса не будет и где Украина может взять деньги

В Украине, как и в любой демократической стране, бюджетный процесс начинается с "желаний (фантазий) правительства". Далее документ проходит через горнило парламента (комитеты, зал), и в результате часто получаются проекты, которые совсем не похожи на то, что было изначально.

Поэтому появление проекта бюджета — это лишь начало дискуссии. Я не считаю ситуацию с украинским бюджетом катастрофической:

Нам нужно хорошенько поработать над расходами. Что это за почти +20 млрд грн на судей? Помимо того, что это и так не бедная каста, напомню, что им платят, чтобы не было коррупции, а она там (как показало дело Князева) расцвела и продолжает процветать. Что это за десяток миллиардов для прокуроров? Нам с вами мало "королев" и прокуроров-беглецов? Эти скандалы только отталкивают партнеров Украины от донорства. В тех сферах, которые себя дискредитировали, деньги нужно забирать. А тем, кто продемонстрировал эффективную работу (например, ВСУ), — отдавать. Тогда и дефицит в сфере обороны будет преодолим. В армии нужно повысить зарплату рядовым на небоевых должностях как минимум на 20–30 тыс. грн. Необходим пересмотр расходов: всё-таки слишком много средств уходит на то, без чего страна сможет прожить во время войны. К этому процессу обязательно должен быть привлечен Национальный банк, который располагает неэмиссионными инструментами улучшения бюджетной ситуации (еще раз подчеркну — неэмиссионными), но эти инструменты не используются. Также НБУ, изменив свои политики и процедуры, может способствовать формированию более комфортного бюджета на 2027 год. Но это отдельная тема. Еще одним источником пополнения бюджета является начало расследования отмывания российских средств через украинские банки в период с 2000 по 2022 гг. Проект давно назрел, но он может принести Украине десятки миллиардов долларов США. Нужно активизировать работу со спонсорами. Когда мне говорят, что не хватает 50 млрд долларов, это вызывает удивление. Общие бюджетные доходы стран ЕС в 2026 году исчисляются триллионами. Запад вкладывает средства не в Украину, а прежде всего в свою безопасность, то есть агрессия РФ против Украины уже давно перестала быть только проблемой Украины, потому что: (1) ракеты уже летят по Польше, Румынии и странам Балтии; (2) РФ помогает Ирану и хуситам в войне против США и их союзников на Ближнем Востоке и даже против стран Африки, откуда похищают людей для войны в Украине и куда будет поставляться меньше зерна именно из-за россиян.

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