5 способов пополнить бюджет: почему финансового апокалипсиса не будет и где Украина может взять деньги
Экономист Виталий Шапран не склонен разделять апокалиптические настроения, которые распространяются вокруг украинского бюджета. Он видит как минимум 5 способов его пополнения и верит, что ситуацию ещё можно исправить — времени достаточно.
В Украине, как и в любой демократической стране, бюджетный процесс начинается с "желаний (фантазий) правительства". Далее документ проходит через горнило парламента (комитеты, зал), и в результате часто получаются проекты, которые совсем не похожи на то, что было изначально.
Поэтому появление проекта бюджета — это лишь начало дискуссии. Я не считаю ситуацию с украинским бюджетом катастрофической:
- Нам нужно хорошенько поработать над расходами. Что это за почти +20 млрд грн на судей? Помимо того, что это и так не бедная каста, напомню, что им платят, чтобы не было коррупции, а она там (как показало дело Князева) расцвела и продолжает процветать. Что это за десяток миллиардов для прокуроров? Нам с вами мало "королев" и прокуроров-беглецов? Эти скандалы только отталкивают партнеров Украины от донорства. В тех сферах, которые себя дискредитировали, деньги нужно забирать. А тем, кто продемонстрировал эффективную работу (например, ВСУ), — отдавать. Тогда и дефицит в сфере обороны будет преодолим. В армии нужно повысить зарплату рядовым на небоевых должностях как минимум на 20–30 тыс. грн.
- Необходим пересмотр расходов: всё-таки слишком много средств уходит на то, без чего страна сможет прожить во время войны.
- К этому процессу обязательно должен быть привлечен Национальный банк, который располагает неэмиссионными инструментами улучшения бюджетной ситуации (еще раз подчеркну — неэмиссионными), но эти инструменты не используются. Также НБУ, изменив свои политики и процедуры, может способствовать формированию более комфортного бюджета на 2027 год. Но это отдельная тема.
- Еще одним источником пополнения бюджета является начало расследования отмывания российских средств через украинские банки в период с 2000 по 2022 гг. Проект давно назрел, но он может принести Украине десятки миллиардов долларов США.
- Нужно активизировать работу со спонсорами. Когда мне говорят, что не хватает 50 млрд долларов, это вызывает удивление. Общие бюджетные доходы стран ЕС в 2026 году исчисляются триллионами. Запад вкладывает средства не в Украину, а прежде всего в свою безопасность, то есть агрессия РФ против Украины уже давно перестала быть только проблемой Украины, потому что: (1) ракеты уже летят по Польше, Румынии и странам Балтии; (2) РФ помогает Ирану и хуситам в войне против США и их союзников на Ближнем Востоке и даже против стран Африки, откуда похищают людей для войны в Украине и куда будет поставляться меньше зерна именно из-за россиян.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.Важно