Мнения Российско-украинская война
"Будут пылать офисы": почему ЦБР, Сбербанк и ЛУКОЙЛ могут стать законными целями ВСУ
"В Государственной думе РФ уже достаточно долго находятся законопроекты, по которым ЦБР и Сбербанк РФ, а также ЛУКОЙЛ получают право создавать собственные вооруженные формирования для защиты своих объектов от БПЛА", — на это обращает внимание экономист Виталий Шапран и делает определенные выводы.
В этой новости прекрасно все:
- Во-первых, это признание несостоятельности российской ПВО защитить небо;
- Во-вторых, это уже второй шаг к созданию частных армий по типу Вагнера. Что из этого получится и как Сбербанк РФ будет воевать с ЦБР, если Грефу не понравятся проверки ЦБР, мы можем лишь прогнозировать;
- В-третьих, ЦБР, Сбербанк РФ и ЛУКОЙЛ сразу после принятия законов в Думе и их подписания Путиным становятся абсолютно законными целями для ВСУ, поскольку их можно будет официально идентифицировать как вооруженные формирования РФ.
Поэтому с нетерпением ожидаю, как будут пылать офисы ЦБР и Сбера по всей РФ. Учитывая статистику по кредитному рынку РФ, простые россияне таким попаданиям будут только рады.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.
