"Будут пылать офисы": почему ЦБР, Сбербанк и ЛУКОЙЛ могут стать законными целями ВСУ

В этой новости прекрасно все:

Во-первых, это признание несостоятельности российской ПВО защитить небо;

Во-вторых, это уже второй шаг к созданию частных армий по типу Вагнера. Что из этого получится и как Сбербанк РФ будет воевать с ЦБР, если Грефу не понравятся проверки ЦБР, мы можем лишь прогнозировать;

В-третьих, ЦБР, Сбербанк РФ и ЛУКОЙЛ сразу после принятия законов в Думе и их подписания Путиным становятся абсолютно законными целями для ВСУ, поскольку их можно будет официально идентифицировать как вооруженные формирования РФ.

Поэтому с нетерпением ожидаю, как будут пылать офисы ЦБР и Сбера по всей РФ. Учитывая статистику по кредитному рынку РФ, простые россияне таким попаданиям будут только рады.

