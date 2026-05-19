Думки Російсько-українська війна
"Палатимуть офіси": чому ЦБР, Сбербанк та ЛУКОЙЛ можуть стати законними цілями ЗСУ
"В Державній думі РФ уже досить довго перебувають законопроєкти, за якими ЦБР та Сбербанк РФ, а також ЛУКОЙЛ отримують право створювати власні збройні формування для захисту своїх об’єктів від БпЛА", — на це звертає увагу економіст Віталій Шапран і робить певні висновки.
В цій новині прекрасно все:
- По-перше, це визнання неспроможності російської ППО захистити небо;
- По-друге, це вже другий крок до створення приватних армій по типу Вагнера. Що з цього вийде і як Сбербанк РФ буде воювати із ЦБР, якщо Грефу не сподобаються перевірки ЦБР, ми можемо лише прогнозувати;
- По-третє, ЦБР, Сбербанк РФ та ЛУКОЙЛ відразу після ухвалення законів у Думі та їх підписання Путіним стають абсолютно законними цілями для ЗСУ, оскільки їх можна буде офіційно ідентифікувати як збройні формування РФ.
Тож з нетерпінням очікую, як будуть палати офіси ЦБР та Сберу по всій РФ. З огляду на статистику з кредитного ринку РФ, прості росіяни таким влучанням будуть тільки раді.
Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.
