"Палатимуть офіси": чому ЦБР, Сбербанк та ЛУКОЙЛ можуть стати законними цілями ЗСУ

В цій новині прекрасно все:

По-перше, це визнання неспроможності російської ППО захистити небо;

По-друге, це вже другий крок до створення приватних армій по типу Вагнера. Що з цього вийде і як Сбербанк РФ буде воювати із ЦБР, якщо Грефу не сподобаються перевірки ЦБР, ми можемо лише прогнозувати;

По-третє, ЦБР, Сбербанк РФ та ЛУКОЙЛ відразу після ухвалення законів у Думі та їх підписання Путіним стають абсолютно законними цілями для ЗСУ, оскільки їх можна буде офіційно ідентифікувати як збройні формування РФ.

Тож з нетерпінням очікую, як будуть палати офіси ЦБР та Сберу по всій РФ. З огляду на статистику з кредитного ринку РФ, прості росіяни таким влучанням будуть тільки раді.

