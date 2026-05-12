Діра в російському бюджеті зросла: чому ціни на нафту не врятують Кремль

Минулого тижня дефіцит російського бюджету зріс до 5,9 трлн рублів. Не дивлячись на високі ціни на нафту, квітень додав 1,3 трлн рублів до загального дефіциту федерального бюджету.

Публікацію даних по регіональних бюджетах Мінфін РФ зупинив з 23 квітня. Водночас Мінфін РФ офіційно прогнозує дефіцит регіональних бюджетів у сумі 1,9 трлн рублів (проти 1,7 трлн у 2025 році). Нагадаю, що за перші 2 місяці 2026 року регіональні бюджети вже були з консолідованим дефіцитом 2,5 трлн рублів. Ймовірно, цей дефіцит продовжив зростання і зараз консолідований дефіцит в РФ підійшов до позначки в 10 трлн рублів, але влада його офіційно не підтверджує.

Як так сталось, що ціни на нафту не поправили здоров’я системі державних фінансів РФ? А все дуже просто: за перші 4 місяці 2026 року ударними темпами зростали видатки, які намагались скоротити, але відкладали на потім. На 38% впали нафтогазові доходи (НГД), є відставання від планів по зборах податку на прибуток та інших податках.

Нова податкова ціна за квітень 94 долари за барель призведе до підвищення НГД до 1,0–1,2 трлн рублів, але це зможе лише зупинити зростання вже і так рекордного дефіциту, а не ліквідувати його.

Що ж буде, коли закінчиться війна в Ірані і на ринок хлине нафта з 1600 танкерів, які застрягли в Перській затоці? — російська влада не думає, бо сильно лячно.

Економіка РФ продовжує рухатись по інерції та, як я і прогнозував, 1–2 чи навіть 3 місяці високих цін на нафту її не врятують.

Джерело.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.