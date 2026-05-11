Саудівська Аравія виходить із гри проти Ірану: як це позначиться на війні в Україні

Саудівська Аравія виходить із гри?

Ціла чехарда новин від саудів — то надають свою територію і повітряний простір для атак на Іран, то відкликають рішення, то знову повертають.

Причина — відбулася ключова розмова міністра закордонних справ Ірану та Саудівської Аравії.

Станом на зараз Саудівська Аравія виходить із гри проти Ірану.

Найімовірніше, за нею піде Кувейт, Катар і Оман.

Позиція Іраку аналогічна.

У коаліції США та Ізраїлю залишається Йорданія, Бахрейн і ОАЕ.

Вкрай мало для продовження війни в Затоці.

Золото Трої та іранська нафта: що спільного між Троянською війною та блокуванням Ормузької протоки

Іран тим часом переорієнтує свою критичну логістику на Каспій, про що я говорив раніше у своїх прогнозах.

Дивна ситуація із запасами китайської нафти.

Китай скоротив імпорт нафти з 11 млн бар. на день до 8 млн бар.

Водночас його запаси нафти.... зростають (збільшилися до 1,4 млрд бар. , що становить піврічний імпорт), а економіка показує зростання на рівні 5%.

Причин може бути дві: зміна споживання внаслідок трансформації енергетичного балансу (електромобілі, зелена енергетика).

Або потоки неврахованої нафти, яка не потрапляє в статистику.

Обирайте свій варіант. Я вибрав другий.

Пакистан стає "другою Туреччиною", запускаючи формат "санкційного хаба" для Ірану. На цьому Ісламабад добре заробить.

Тим часом, у контексті дефіциту нафти, системна криза насувається на Азію, насамперед на країни АСЕАН і Південну Корею.

Індія намагається вирішити свої проблеми за кошт російської нафти.

Що стосується візиту Трампа до Китаю — судячи з інформації, служба протоколу вже почала роботу "на місці".

Але підписаної угоди з Іраном у Трампа поки що немає. Навіть у форматі аркуша А4. А отже, і немає карт: і не просто тузів, а й валетів.

Це може активізувати Велику гру і викликати до життя "тінь" Великої угоди.

Можлива поява "дебютних ідей" США по завершенню війни в Україні.

Що довше триває війна в Ірані, то більше ймовірностей завершення російсько-української війни і навпаки.

Завдання "трьох тіл" саме так і працює.

Взагалі, Чорний лебідь війни в Перській затоці і тінь глобальної кризи — це, навпаки, Білий лебідь у частині завершення війни в Україні: і не у 2029–2030, а трохи раніше.