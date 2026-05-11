Саудовская Аравия выходит из игры против Ирана: как это скажется на войне в Украине
"Чем дольше идет война в Иране, тем больше вероятностей завершения российско-украинской войны и наоборот. Черный лебедь войны в Персидском заливе и тень глобального кризиса — это белый лебедь в части завершения войны в Украине", — так считает финансовый аналитик Алексей Кущ.
Саудовская Аравия выходит из игры?
Целая чехарда новостей от саудов — то предоставляют свою территорию и воздушное пространство для атак на Иран, то отзывают решение, то опять возвращают.
Причина — состоялся ключевой разговор министра иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии.
По состоянию на сейчас Саудовская Аравия выходит из игры против Ирана.
Скорее всего, за ней последует Кувейт, Катар и Оман.
Позиция Ирака аналогичная.
В коалиции США и Израиля остается Иордания, Бахрейн и ОАЭ.
Крайне мало для продолжения войны в Заливе.Важно
Иран тем временем переориентирует свою критическую логистику на Каспий, о чем я говорил ранее в своих прогнозах.
Странная ситуация с запасами китайской нефти.
Китай сократил импорт нефти с 11 млн бар. в день до 8 млн бар.
При этом его запасы нефти.... растут (увеличились до 1,4 млрд бар., что составляет полугодовой импорт), а экономика показывает рост на уровне 5%.
Причин может быть две: изменение потребления вследствие трансформации энергетического баланса (электромобили, зеленая энергетика).
Или потоки неучтенной нефти, которая не попадает в статистику.
Выбирайте свой вариант. Я выбрал второй.
Пакистан становится "второй Турцией", запуская формат "санкционного хаба" для Ирана. На этом Исламабад хорошо заработает.
Тем временем, в контексте дефицита нефти, системный кризис надвигается на Азию, в первую очередь на страны АСЕАН и Южную Корею.
Индия пытается решить свои проблемы за счет российской нефти.
Что касается визита Трампа в Китай — судя по информации, служба протокола уже начала работу "на месте".
Но подписанного соглашения с Ираном у Трампа пока нет. Даже в формате листка А4. А значит и нет карт: и не просто тузов, но и завалящих валетов.
Это может активизировать Большую игру и вызвать к жизни "тень" Большой сделки.
Возможно появление "дебютных идей" США по завершению войны в Украине.
Чем дольше идет война в Иране, тем больше вероятностей завершения российско-украинской войны и наоборот.
Задача "трех тел" именно так и работает.
Вообще, Черный лебедь войны в Персидском заливе и тень глобального кризиса — это, наоборот, Белый лебедь в части завершения войны в Украине: и не в 2029–2030, а немного ранее.