Готовь газ весной: почему война в Иране делает следующую зиму для Украины еще более проблематичной

Война в Иране может сделать следующую зиму в Украине еще более сложной.

Ситуация на энергорынках снова осложняется. Из-за обострения на Ближнем Востоке Европа, а вместе с ней и Украина, рискует столкнуться со сверхвысокими ценами, перебоями поставок сжиженного газа и проблемами с заполнением газовых хранилищ. Это означает, что следующая зима может быть значительно более нервной для всего региона.

На фоне эскалации вокруг Ирана цены на газ в Европе резко пошли вверх. Если в начале года котировки на главном европейском хабе TTF держались на уровне около €30–33 за МВт-ч, то в начале марта они поднимались вдвое: €60 за МВт-ч и выше.

Для Украины это еще один сигнал: готовиться нужно уже сейчас.

В периоды дефицита газ на рынке дорожает очень быстро. Есть несколько источников, где Украина потенциально может взять дополнительный ресурс.

Первый вариант — импорт газа из Европы. Это самый быстрый инструмент, но и самый дорогой. Кроме того, в случае дефицита страны ЕС в первую очередь будут обеспечивать собственные потребности, что делает импорт менее предсказуемым. Дополнительное давление создает и ситуация с собственными запасами европейцев: они входят в сезон закачки газа с уровнем заполненности хранилищ примерно 60%. Это не только значительно ниже, чем в прошлом году — 68%, но и вообще один из самых низких показателей за последние пять лет. Неопределенность и слабая рыночная конъюнктура усиливают конкуренцию за ресурс и повышают риск новых ценовых скачков.

Второй вариант — наращивать собственную добычу. При потреблении 19–20 млрд кубометров в 2025 году добыча природного газа в Украине упала до 16,9 млрд кубометров, против более 19 млрд кубометров годом ранее. А вот импорт голубого топлива, наоборот, вырос почти в 9 раз — с 724 млн кубометров до рекордных 6,5 млрд. То есть страна почти покрывает собственные потребности, но в пиковые периоды все равно вынуждена импортировать газ.

В то же время запуск новых скважин — это длительный процесс, требующий значительных инвестиций, времени и определенной стабильности и предсказуемости. Из-за российской агрессии ни на одну из этих составляющих нельзя полагаться: россияне продолжают атаковать газовую инфраструктуру и, похоже, будут это делать, пока война будет продолжаться.

Наконец, третий вариант — запуск месторождений, которые уже готовы работать. Самый быстрый способ получить дополнительный ресурс — возобновить работу тех предприятий, которые уже имеют инфраструктуру и могут добывать газ. Часть таких лицензий сегодня заблокирована, хотя месторождения могли бы давать дополнительные объемы уже сейчас.

Например, британская компания Enwell Energy ранее заявляла, что при наличии стабильных условий со стороны регулятора могла бы обеспечить дополнительные объемы газа, конденсата и нефти для украинского рынка. Похожие дискуссии ведутся и вокруг других активов. В ситуации, когда энергетические риски для Европы только растут, затягивание таких решений выглядит все менее понятным.

После смены части управленческой команды у власти появляется возможность пересмотреть решения, блокирующие добычу, и наконец запустить ресурсы, которые могли бы работать на экономику страны уже сегодня. По крайней мере заявления Министерства экономики о намерении разобраться с проблемой лицензий добавляют осторожного оптимизма.

В итоге варианты на столе хорошо известны: импорт, увеличение собственной добычи и запуск месторождений, которые уже готовы работать. Вопрос лишь в том, как быстро будут приниматься решения. Ведь до начала нового сезона закачки газа остается совсем немного времени.

Можно надеяться на стабилизацию ситуации на мировых рынках, но энергетическая политика строится не на надеждах, а на подготовке к худшим сценариям.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

