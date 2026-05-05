Трамп решил устроить себе день победы: как США хотят закончить войну с Ираном и что получится
Трамп решил устроить себе персональный день победы, и даже парад, "пробив" Ормузский пролив, отмечает аналитик Алексей Кущ. Но главная цель этой военной суеты — испугать Китай, который пока не очень-то и боится. Впереди видятся новые удары Америки по интересам Си — на Мадагаскаре, в Малайзии и в других местах…
У Трампа будет свой праздник и своя победа. И даже свой парад: в ближайшее время анонсировано "пробитие" Ормузского пролива армией США.
Того самого Ормуза, который все больше превращается из пролива в "провал" Ильфа и Петрова, за проход в который Иран как Остап Бендер берет плату: "чтобы не проваливался".
Кстати, в Иране и порт есть Бендер-Аббас, но это не в честь литературного героя.
Будет фантасмагорично, если Трамп начнет "пробивать" пролив 09 мая. Но в любом случае это будет или не будет до 13 мая — дата визита Трампа в Пекин. Вполне возможно, что это станет своеобразным тестом для Пекина и поводом окончательно отменить этот дипломатический трек: второй раз переносить визит никто не будет, его уже раз переносили 01 апреля, третьей даты не назначат, а после осени 2026-го и смысла в такой встрече для Си не будет.
Простыми словами, Трамп делает заявление не так в сторону Тегерана, как в сторону Пекина: "Мы начинаем, к барьеру, извольте не мешать". Точнее сказать — дайте сигнал Тегерану "не мешать". В противном случае — пауза в глобальном сотрудничестве Китая и США.
Но ответ Пекина уже очевиден.
Правительство Китая запретило исполнять санкции США в отношении пяти китайских НПЗ, которые перерабатывали, в том числе, иранскую нефть под видом малазийской. Официально иранской нефти в Китае нет; Малайзия — крупнейший хаб по трансформации иранской нефти.
Подобное заявление — начало нового трека. Один из факторов, который сдерживал Китай — это зависимость от западной платежной системы SWIFT. Но теперь у Китая есть своя система поддержки глобальных торговых обмегов — CIPS.
Что касается США.
Технология дальнейших действий Трампа примерно следующая: попытка деблокады Ормуза — осечка — обвинения Пекина — переход в режим глобального противостояния США и Китая. США в таком случае попытаются нанести Китаю асимметричный удар: в Малакском проливе, в Африке, в ЮАР, на Мадагаскаре, в Латинской Америке.
Война за ключевые точки мировой логистики только начинается, и следующая локация — это Индийский океан (ЮАР и Мадагаскар) и Малакский пролив.
Дальше — Тихоокеанский регион. Но геополитические ресурсы США здесь пока еще не в оптимальном тонусе. Чем больше США будут "вязнуть" в Индо-Тихоокеанском регионе, тем слабее будет их участие в системе безопасности Европы и в поддержке "атлантического моста" (которому, кстати, никто не угрожает). Что полностью отвечает интересам Китая в рамках новой волны паневразийского расширения в рамках создания Монгольской империи 2.0.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.