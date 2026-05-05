Керосина осталось на 6 недель: как гражданская авиация оказалась на грани краха
Война в Персидском заливе, перекрытие Ормузского пролива оказало грандиозное влияние на гражданскую авиацию во всем мире, констатирует эксперт по деньгам Павел Дукач. Множество рейсов отменены, авиакомпании испытывают колоссальные финансовые проблемы — и этот кризис не рассосется быстро, даже если конфликт будет быстро завершен.
Весной 2026 года мировая гражданская авиация столкнулась с одним из наиболее острых кризисов за последние десятилетия. Резкий рост цен на авиационный керосин, вызванный военным конфликтом на Ближнем Востоке, уже привел к банкротству авиакомпаний, массовой отмене рейсов и вынудил правительства срочно пересматривать правила.
Корень проблемы — в американо-израильско-иранском конфликте с последующим закрытием Ормузского пролива, через который шла значительная часть энергоносителей. Конкретные цифры приводились неоднократно, поэтому в этом посте мы остановимся на одной составляющей — авиакеросине.
Суммарное потребление авиакеросина в Европе в 2025 году оценивалось в 48 млн т, из которых только 30 млн т производят НПЗ стран ЕС. Остальное импортируется, причем половина импорта ввозилась из стран Ближнего Востока.
Результат не заставил себя ждать. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в середине апреля средняя цена авиакеросина в Европе составляла $203,6 за баррель, что на 123,5% выше, чем в среднем в 2025 году. По другим оценкам, цены на керосин в Северо-Западной Европе достигали $1 800 за тонну, тогда как до начала конфликта на Ближнем Востоке он стоил $750–830.
Наиболее показательный пример реакции крупного европейского игрока — немецкая Lufthansa. Для экономии топлива авиакомпания отменила 20 тыс. рейсов с мая по октябрь. Перевозчик подсчитал, что это позволит сэкономить около 40 тыс т авиатоплива. Помимо этого, выведено из эксплуатации 27 самолетов, чтобы сократить издержки.
Голландская KLM выбрала схожий путь, компания сократит 80 рейсов "туда-обратно" из Амстердама. Для одного из крупнейших хабов Европы это серьезное сокращение, которое неизбежно затронет стыковочные маршруты по всему континенту.
На фоне эскалации ситуации правительство Великобритании отреагировало нестандартным регуляторным решением. Власти сделали поблажки для авиакомпаний: теперь перевозчики могут объединять рейсы по одним и тем же направлениям в течение дня, чтобы не гонять полупустые самолеты и экономить керосин. Раньше действовало правило: чтобы сохранить за собой слоты в аэропорту на следующий сезон, нужно было использовать минимум 80% выделенных рейсов. Новая мера позволяет авиакомпаниям сохранить слоты, не сжигая лишнее топливо.
Но самое драматичное событие произошло на другом континенте — в США, где авиакеросин вырос в цене на 60%. Американский ультра-лоукостер Spirit Airlines вчера объявил об отмене всех рейсов и прекращении операций после того, как переговоры с правительством США о возможной финансовой помощи провалились на фоне роста затрат на топливо в результате войны с Ираном.
Компания была основана в 1960-х, на пике успеха в середине 2010-х оценивалась в $6 млрд, дважды переживала процедуру банкротства и все равно не выдержала удара подорожавшего керосина.
Будущее неба покрыто туманом. В ЕС авиакеросина осталось на 6 недель. Даже если конфликт завершится, эксперты прогнозируют, что цены останутся повышенными еще несколько месяцев из-за логистических проблем. Авиакомпании будут практиковать снятие слабозагруженных рейсов и сокращение частоты полетов, что приведет к увеличению времени стыковок. Для оптимизации загрузки перевозчики сконцентрируются на крупных хабах. Часть чартерных программ может исчезнуть вовсе.
Ормуз продолжает собирать свою жатву.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.