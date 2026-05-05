Керосина осталось на 6 недель: как гражданская авиация оказалась на грани краха

Весной 2026 года мировая гражданская авиация столкнулась с одним из наиболее острых кризисов за последние десятилетия. Резкий рост цен на авиационный керосин, вызванный военным конфликтом на Ближнем Востоке, уже привел к банкротству авиакомпаний, массовой отмене рейсов и вынудил правительства срочно пересматривать правила.

Корень проблемы — в американо-израильско-иранском конфликте с последующим закрытием Ормузского пролива, через который шла значительная часть энергоносителей. Конкретные цифры приводились неоднократно, поэтому в этом посте мы остановимся на одной составляющей — авиакеросине.

Суммарное потребление авиакеросина в Европе в 2025 году оценивалось в 48 млн т, из которых только 30 млн т производят НПЗ стран ЕС. Остальное импортируется, причем половина импорта ввозилась из стран Ближнего Востока.

Відео дня

Результат не заставил себя ждать. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в середине апреля средняя цена авиакеросина в Европе составляла $203,6 за баррель, что на 123,5% выше, чем в среднем в 2025 году. По другим оценкам, цены на керосин в Северо-Западной Европе достигали $1 800 за тонну, тогда как до начала конфликта на Ближнем Востоке он стоил $750–830.

Наиболее показательный пример реакции крупного европейского игрока — немецкая Lufthansa. Для экономии топлива авиакомпания отменила 20 тыс. рейсов с мая по октябрь. Перевозчик подсчитал, что это позволит сэкономить около 40 тыс т авиатоплива. Помимо этого, выведено из эксплуатации 27 самолетов, чтобы сократить издержки.

Голландская KLM выбрала схожий путь, компания сократит 80 рейсов "туда-обратно" из Амстердама. Для одного из крупнейших хабов Европы это серьезное сокращение, которое неизбежно затронет стыковочные маршруты по всему континенту.

Важно

Дефицит топлива: европейские авиакомпании начали отменять авиарейсы из-за войны в Иране

На фоне эскалации ситуации правительство Великобритании отреагировало нестандартным регуляторным решением. Власти сделали поблажки для авиакомпаний: теперь перевозчики могут объединять рейсы по одним и тем же направлениям в течение дня, чтобы не гонять полупустые самолеты и экономить керосин. Раньше действовало правило: чтобы сохранить за собой слоты в аэропорту на следующий сезон, нужно было использовать минимум 80% выделенных рейсов. Новая мера позволяет авиакомпаниям сохранить слоты, не сжигая лишнее топливо.

Но самое драматичное событие произошло на другом континенте — в США, где авиакеросин вырос в цене на 60%. Американский ультра-лоукостер Spirit Airlines вчера объявил об отмене всех рейсов и прекращении операций после того, как переговоры с правительством США о возможной финансовой помощи провалились на фоне роста затрат на топливо в результате войны с Ираном.

Компания была основана в 1960-х, на пике успеха в середине 2010-х оценивалась в $6 млрд, дважды переживала процедуру банкротства и все равно не выдержала удара подорожавшего керосина.

Будущее неба покрыто туманом. В ЕС авиакеросина осталось на 6 недель. Даже если конфликт завершится, эксперты прогнозируют, что цены останутся повышенными еще несколько месяцев из-за логистических проблем. Авиакомпании будут практиковать снятие слабозагруженных рейсов и сокращение частоты полетов, что приведет к увеличению времени стыковок. Для оптимизации загрузки перевозчики сконцентрируются на крупных хабах. Часть чартерных программ может исчезнуть вовсе.

Ормуз продолжает собирать свою жатву.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно