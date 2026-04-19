Легенда мобильных телефонов оживает: с чем вернулся к людям знаменитый Vertu

Не поверите, кто вернулся — Vertu.

Идея навороченных золотых "кирпичей", простите, статусных мобильных телефонов ручной сборки появилась в 1998 году. Тогда Vertu была подразделением еще одной легенды тех времен — Nokia. Корпуса из титана, золота, платины, кожи аллигатора, сапфировое стекло и даже бриллианты привлекали покупателей из олигархов, шейхов, звезд шоубиза и всех, кто готов был платить стартовые несколько тысяч долларов (и даже десятки).

В 2012 году Nokia продала бренд шведскому фонду EQT, потом он переходил к китайским инвесторам, а в 2017 году турецкий бизнесмен Хакан Узан приобрел активы примерно за £50 млн. Однако вскоре после этого британская производственная компания Vertu Corporation Ltd. обанкротилась из-за огромных долгов в $165 млн. Фабрику в Великобритании закрыли, сотрудников уволили, и многие решили, что эпоха Vertu закончилась навсегда.

На самом деле бренд не умер. После банкротства 2017 года права на марку и технологии сохранились. Уже в 2018 году Vertu перезапустили под новым собственником. А в 2025 она представила новые модели смартфонов.

Компания стала базироваться в Гонконге, а производство переместилось в Азию. Это уже не та "британская ручная сборка", но бренд сохранил акцент на премиум-дизайне, эксклюзивных материалах и дорогом позиционировании. Хотя "под капотом" — все тот же Android. Консьерж-сервис возродился в урезанном виде, и теперь это скорее приложение с командой поддержки, нежели легендарная кнопка с живым оператором на другом конце провода в любое время суток.

Старые мобильные телефоны помогут разбогатеть: эксперт назвал самые дорогие модели

А еще Vertu зашла на рынок умных колец, представив Meta Ring. Никакой коллаборации с Марком Цукербергом, просто название такое. Само кольцо совсем не похоже на матовые черные фитнес-трекеры, заполонившие полки магазинов. Полупрозрачное кристально чистое композитное покрытие отражает свет так, что это больше напоминает ювелирное украшение, чем носимую технику. Есть версии и подороже, с бриллиантами.

У колец тоже есть свой консьерж-сервис, только медицинский. Владельцу предоставлен круглосуточный доступ к дистанционным медицинским консультациям, а собранные биометрические данные сопоставляются с данными врачей. Интересная деталь — доступ не продается по подписке, а по дефолту у каждого, кто купил кольцо. Как при этом компания собирается поддерживать адекватное качество сопровождения, лично для меня загадка.

Vertu вернулась и не вернулась одновременно. Вернулось имя, вернулась эстетика, вернулась идея телефона как ювелирного украшения, но тот самый ореол эксклюзивности ускользает. Если вы хотите необычный, дорогой и красивый Android-смартфон, новой Vertu есть что предложить, даже с ИИ-агентами на борту. Но если вы ждете возвращения легенды — ее, к сожалению, уже нет.

Иногда компании умирают по-настоящему, даже когда их имена продолжают жить.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

