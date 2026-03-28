Ормузский пролив и ценники в вашем супермаркете: как война в Иране повышает цены на продовольствие

Пластик уходит в небо

По всему миру разворачивается топливный кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива. Мировые СМИ сосредоточились на нефти, ракетах и вероятной сухопутной военной операции. А тем временем цена на полипропилен (РР) и полиэтилен (РЕ) только что удвоилась. Американский гигант Dow Chemical повысил апрельские цены на РЕ с $0,15 до $0,3 за фунт. Компания LyondellBasell пошла еще дальше и повысила цены до $0,35.

От 4 до 8% всей мировой нефти и газа идет на производство пластика, а Ближний Восток является одним из крупнейших его производителей — около 15% РЕ и до 25% РР. Подавляющая часть этих мощностей (до 84% по некоторым оценкам) зависит от экспорта через Ормузский пролив. Именно через этот морской путь Азия получала основную часть нафты — нефтяного дистиллята, служащего сырьем для пластиковой упаковки. Когда поставки встали, компании по всей Азии начали объявлять форс-мажор (уже 30 известных случаев).

РЕ и РР — это "рабочие лошадки" современной экономики. Если взять только пищевую промышленность, где используется 40% всего пластика в мире, то РЕ — это молочные канистры, пакеты для заморозки, гибкие пленки для хлеба и снеков. РР — это крышки, йогуртные стаканчики, контейнеры для готовой еды. РЕТ — это пластиковые бутылки для жидкостей, которых ежегодно производится около 600 млрд штук. Производители упаковки уже передают рост затрат дальше по цепочке, и потребители почувствуют это по своему кошельку уже в ближайшие месяцы.

Пора подумать о нефти по 200 долларов: как Украине стоило бы подготовиться к худшему сценарию с топливом

В этой истории наблюдается интересная геополитическая асимметрия. Пока Европа и Азия испытывали шок, американские нефтехимики потирали руки. США производят РЕ не из нафты, а из этана — побочного продукта добычи природного газа. Это означает, что рост цен на нефть почти не затрагивает их затраты на сырье, зато повышает рыночные цены на их продукцию. Биржа пластиков Plastics Exchange зафиксировала рекордный недельный объем торгов за 25 лет своей истории. Взлетели и акции американских компаний, таких как Huntsman, Westlake, уже упоминаемых выше Dow Chemical и LyondellBasell.

Неожиданный победитель №2 — переработанный пластик. Десятилетиями первичный пластик был дешевле своего вторичного собрата, что вполне себе логично. Кризис 2026 года разрушил эту логику. Стоимость первичного пластика на 60% зависит от стоимости сырья. Когда нефть дорожает, первичный пластик дорожает автоматически. Переработанный пластик устроен иначе: его основные затраты — это сбор, сортировка и переработка, а не нефтяное сырье. В нынешних условиях он становится более стабильным по цене. По данным аналитиков, в некоторых сегментах рынка переработанный пластик впервые в истории оказался на 20–25% дешевле первичного аналога при "шоковом" сценарии цен на нефть.

Кризис обнажил уязвимость глобальных цепочек поставок. Один стратегический пролив способен парализовать производство материалов, без которых невозможно представить современную жизнь. Аналитики прогнозируют, что высокие цены на полимеры могут сохраниться до конца 2026 года или дольше, если пролив не откроется.

Так что, когда вам придется покупать подорожавший пакет молока, можете смело говорить, что участвуете в большой геополитике.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

