Пора подумать о нефти по 200 долларов: как Украине стоило бы подготовиться к худшему сценарию с топливом

Последствия операции "Эпическая ярость" уже ощущают на себе не только граждане США, где за последние 2 недели бензин вырос с $2,98 до $3,59 за галлон. Для понимания +20% — это крупнейший скачок за 30 лет.

По оценкам JPMorgan, из оборота уже выпало 6,5 млн баррелей нефти в сутки, а в ближайшие дни ожидается до 12 млн баррелей! Это масштаб, сравнимый с глобальными кризисами, а Ормузский пролив стал главной проблемой войны в Иране, к которому мировая экономика не была готова.

Его блокировка запускает цепную реакцию физического дефицита топлива в Европе и Азии, вызывая взрывной рост цен на дизель и авиационное топливо. Такие государства как Индия, Вьетнам и Южная Корея, уже переходят в режим кризиса, начав ввод нормирования топлива, ограничения экспорта и контроль цен.

Однако самое опасное заключается в том, что НИКТО из профильного комитета ВРУ сегодня не в состоянии ответить на вопрос — что делать, если цена за баррель нефти дойдет и привысит 200$.

Цену в 140$ Украина уже переживала ожнажды, но тогда эту задачу успешно решила экспертно аналитическая группа (ЭАГ), созданная при Бойко как инструмент быстрого анализа на случай энергетической войны, атак на инфраструктуру и глобальных топливных кризисов.

По-моему, сейчас следует поступить аналогичным образом, собрать профессионалов, вне зависимости от политического и кланового окраса, для решения проблемы с которой скоро столкнется Украина, иначе дефицит и космические цены на топливо уничтожат не только экономику, но и обрушат фронт.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

