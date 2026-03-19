Час подумати про нафту по 200 доларів: як Україні варто було б підготуватися до найгіршого сценарію з паливом

Наслідки операції "Епічна лють" вже відчувають на собі не тільки громадяни США, де за останні 2 тижні бензин зріс із $2,98 до $3,59 за галон. Для розуміння +20% — це найбільший стрибок за 30 років.

За оцінками JPMorgan, з обороту вже випало 6,5 млн барелів нафти на добу, а найближчими днями очікується до 12 млн барелів! Це масштаб, який можна порівняти з глобальними кризами, а Ормузька протока стала головною проблемою війни в Ірані, до якої світова економіка не була готова.

Його блокування запускає ланцюгову реакцію фізичного дефіциту пального в Європі та Азії, спричиняючи вибухове зростання цін на дизель і авіаційне пальне. Такі держави, як Індія, В'єтнам і Південна Корея, вже переходять у режим кризи, розпочавши введення нормування пального, обмеження експорту та контроль цін.

Відео дня

Важливо

Однак найнебезпечніше полягає в тому, що НІХТО з профільного комітету ВРУ сьогодні не в змозі відповісти на запитання — що робити, якщо ціна за барель нафти дійде і перевищить 200$.

Ціну в 140$ Україна вже переживала один раз, але тоді це завдання успішно вирішила експертно-аналітична група (ЕАГ), створена за часів Бойка як інструмент швидкого аналізу на випадок енергетичної війни, атак на інфраструктуру і глобальних паливних криз.

По-моєму, зараз слід вчинити аналогічно, зібрати професіоналів, незалежно від політичного і кланового забарвлення, для розв'язання проблеми, з якою незабаром зіткнеться Україна, інакше дефіцит і космічні ціни на пальне знищать не лише економіку, а й зруйнують фронт.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

