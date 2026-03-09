Енергетичний шок: ціна на нафту може зрости до 215 доларів за барель, — WSJ

Світові ціни на нафту різко зросли на тлі війни Сполучених Штатів та Ізраїлю з Іраном та ризиків для постачання енергоносіїв із Перської затоки. Аналітики попереджають, що котирування можуть наблизитися до історичних максимумів або навіть перевищити їх.

Після найбільшого тижневого зростання в історії, ф'ючерси на американську нафту зроосли на цілих 30% під час азійських торгів у понеділок, повідомили в The Wall Street Journal. Поглиблення потрясінь на енергетичних ринках призвело до того, що ціна на нафту вперше з 2022 року перевищила 100 доларів за барель. Ціни не перевищували 100 доларів за барель з моменту вторгнення Росії в Україну, яке сколихнуло енергетичні ринки.

Ціни на барель зростали більш ніж на 40 доларів за трохи більше ніж п'ять торгових сесій. Згідно з даними Міжконтинентальної біржі, ціна на нафту West Texas Intermediate з поставкою в першому місяці, яка є еталоном американської нафти, досягла 118,28 долара за барель.

Головною причиною такого зростання ринку є ризики для світових постачань енергоносіїв. Через конфлікт у регіоні частина танкерів уникає проходження через Ормузьку протоку. Це стратегічний морський шлях, яким зазвичай транспортується значна частина глобального експорту нафти.

І якщо у Ормузький протоці залишатиметься перешкода для транспортування близькосхідної нафти, то можливо, скоро буде досягнутий історичний максимум – близько 215 доларів за барель.

Стратегія Ірану у війні зі США та Ізраїлем вже зрозуміла: нав'язати президенту Дональду Трампу нестерпні економічні витрати, змусивши його відмовитися від війни через зростання цін на бензин у США, повідомляє Bloomberg. Білий дім все ще робить ставку на те, що зможе завершити війну, перш ніж ціни на нафту стануть "нестерпними".

"Ми очікували, що ціни на нафту зростуть, і вони зросли. Вони також впадуть. Вони впадуть дуже швидко", – сказав Трамп журналістам у суботу ввечері.

Нагадаємо, що бойові дії на Близькому Сході вплинули на виробництво пального та глобальні поставки нафти. Через це Україна вже найближчим часом може зіткнутися з дефіцитом бензину – приблизно наступного місяця. Таку оцінку висловив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Раніше ми також інформували, що ціни на бензин в Україні продовжують підвищуватися, хоча темпи зростання вже сповільнилися порівняно з попередніми днями. Протягом робочого тижня мережі автозаправних станцій підняли вартість пального приблизно на 5–6 гривень за літр. Таке подорожчання пов’язують із коливанням світових цін на нафту на тлі геополітичної напруженості на Близькому Сході.