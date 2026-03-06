Скільки коштує бензин в Україні наприкінці робочого тижня, 6 березня, — читайте в огляді.

Ціни на бензин в Україні продовжують зростати, але темпи подорожчання значно сповільнилися порівняно з попередніми днями. Протягом робочого тижня мережі АЗС підвищили вартість пального на 5-6 грн за літр.

Скільки коштує бензин в Україні 6 березня

Різке підвищення цін на бензин та дизель в Україні пов’язане з коливаннями світових цін на нафту через геополітичну напруженість на Близькому Сході. За словами керівника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, тимчасово стримати зростання допомогло втручання Антимонопольного комітету України. Відомство почало перевірки та звернулося до мереж АЗС із вимогою пояснити підвищення вартості пального, що, ймовірно, утримає ціни на кілька днів.

Водночас експерт зазначає, що тенденція до подорожчання продовжиться. Бензин може подорожчати до 80 грн за літр, а потенційно може зрости ціна й до 85 грн.

"Ніхто не буде працювати собі у збиток", — підкреслив Льоушкін.

Середня вартість пального по Україні станом на 6 березня.

Вид палива Ціна (грн за літр) Приріст в ціні (грн) Бензин А-95 преміум 72,31 0,01 Бензин А-95 68,37 0,09 Бензин А-92 65,80 0,29 Дизельне паливо 69,10 0,15 Газ авто­мобільний 40,33 0,10

*Таблицю складено на основі даних порталу "Мінфін"

У п’ятницю більшість мереж АЗ залишили ціни на пальне без змін. Водночас у деяких операторів відбулися незначні коригування:

у мережі БРСМ-Нафта трохи подешевшав дизель, тоді як автогаз подорожчав на 43 копійки;

у Mango бензин А-95 і газ зросли на 50 коп, а дизель — на 1,5 грн;

у SOCAR дизельне пальне подорожчало на 15 коп.

Нижче представлені ціни на бензин в провідних операторів АЗС станом на 6 березня. Однак, зверніть увагу, що вартість пального може відрізнятися залежно від регіону.

АЗС А-95+ (грн /літр) А-95 (грн /літр) А-92 (грн /літр) ДП (грн /літр) ГАЗ (грн /літр) OKKO 73,99 70,99 - 70,99 41,99 WOG 73,99 70,99 - 70,99 41,98 Укрнафта 71,99 68,99 65,99 68,99 40,99 БРСМ-Нафта - 65,72 - 66,94 38,08 Mango - 66,49 - 67,48 38,92 Motto 66,98 67,13 - 66,84 38,69 BVS 72,99 69,99 - 69,99 39,99 SOCAR 73,13 69,99 - 70,85 41,41 Parallel 70,91 68,06 - 68,24 38,13

*Таблицю складено на основі даних порталу "Мінфін"

Перевірки Антимонопольного комітету та ризик подальшого зростання цін на бензин

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав перевірку мереж АЗС через стрімке підвищення цін на пальне. Голова відомства Павло Кириленко повідомив, що компанії мають надати повну інформацію про фактори, які вплинули на зміну вартості бензину, дизелю та скрапленого газу. Для відповіді учасникам ринку виділили всього три дні.

Він уточнив, що мета перевірки — з’ясувати, чи є ознаки змови між мережами. У разі порушень законодавство про захист економічної конкуренції передбачає штраф до 10% від річного виторгу кожного оператора.

Водночас у Верховній Раді попереджають: якщо АМКУ не забезпечить належний контроль, ціна літра бензину може досягти 150 грн. Народна депутатка Ніна Южаніна зауважила, що різке зростання цін на пальне не є типовим для європейських країн.

За її словами, бізнес навряд чи покриватиме штрафи, які може накласти Антимонопольний комітет у разі виявлення порушень, за рахунок власників, тому витрати можуть компенсуватися підвищенням цін для споживачів.

Вона підкреслила, що проблему ціноутворення на ринку пального не можна ігнорувати, а бізнес має усвідомлювати свою відповідальність перед державою та громадянами, особливо в умовах повномасштабної війни.

До слова, Кабінет міністрів України планує стабілізувати паливний ринок. Державна компанія "Укрнафта" продаватиме пальне з мінімальною націнкою, встановлюючи орієнтир справедливої ціни, а з іншими операторами ведеться робота щодо відповідальної цінової політики.